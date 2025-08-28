Banana Health Tips

రోజుకు ఒక అరటిపండు తింటే డాక్టర్‌ అవసరం లేదు

Ravi Kumar Sargam
Aug 28,2025
';

పొటాషియం

అరటిపండులో ఉండే పొటాషియం శరీరంలో అదనపు సోడియం తగ్గిస్తుంది. సోడియం తగ్గుదలతో ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.

';

బ్లడ్‌ ప్రెషర్‌

అరటిపండ్లు రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. బీపీ నియంత్రణ అరటితో సాధ్యం.

 ';

ఫైబర్

అరటిపండ్లలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఫైబర్‌ ఆరోగ్యాన్ని పెంచింది.

 ';

అధిక కొవ్వు

అరటిపండు తినడంతో కొవ్వు తగ్గుతుంది. రక్తంలో ఉండే కొవ్వును అరటి పండు కరిగిస్తుంది.

 ';

గుండె ఆరోగ్యం

రోజూ అరటిపండ్లు తినడంతో గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

 ';

మెగ్నీషియం

అరటిపండ్లలో అధికంగా మెగ్నీషియం ఉంటుంది. మెగ్నీషియం ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది.

 ';

రక్త నాళాలు

అరటిపండు తినడం వలన మరో ప్రయోజనం ఉంటుంది. అరటితో రక్త నాళాలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

 ';

అజీర్ణం

అరటిపండ్లు అజీర్తి సమస్యను తగ్గిస్తుంది. అజీర్ణాన్ని తగ్గించే శక్తి అరటిపండుకు ఉంది.

 ';

VIEW ALL

Weight Burn Tips: ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మీరు కూడా క్యూట్‌.. స్వీట్‌గా కనిపిస్తారు

Vinayaka chavithi 2025: హీరోయిన్ హన్సిక మోత్వాని వినాయక చవితి 2025 సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోస్

కోహ్లీకి నచ్చిన హీరోయిన్..ఒక్కలైక్‌తో ఎక్స్‌పోజింగ్ మొదలెట్టింది!

18 ఏళ్ల స్టార్ హీరోయిన్ కూతురు..కరెక్ట్ సైజులతో కిర్రాక్ ఉంది!
Read Next Story