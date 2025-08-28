రోజుకు ఒక అరటిపండు తింటే డాక్టర్ అవసరం లేదు
అరటిపండులో ఉండే పొటాషియం శరీరంలో అదనపు సోడియం తగ్గిస్తుంది. సోడియం తగ్గుదలతో ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
అరటిపండ్లు రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. బీపీ నియంత్రణ అరటితో సాధ్యం.
అరటిపండ్లలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఫైబర్ ఆరోగ్యాన్ని పెంచింది.
అరటిపండు తినడంతో కొవ్వు తగ్గుతుంది. రక్తంలో ఉండే కొవ్వును అరటి పండు కరిగిస్తుంది.
రోజూ అరటిపండ్లు తినడంతో గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
అరటిపండ్లలో అధికంగా మెగ్నీషియం ఉంటుంది. మెగ్నీషియం ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది.
అరటిపండు తినడం వలన మరో ప్రయోజనం ఉంటుంది. అరటితో రక్త నాళాలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
అరటిపండ్లు అజీర్తి సమస్యను తగ్గిస్తుంది. అజీర్ణాన్ని తగ్గించే శక్తి అరటిపండుకు ఉంది.