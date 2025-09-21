జుట్టు తెల్లగా మారుతుంటే షాంపూ లేదా హెయిర్ కలర్ అవసరం లేకుండా ఈ ప్యాక్తో చక్కటి ప్రయోజనం ఉంటుంది. వంటింట్లో ఉండే ఆవాలు జుట్టు సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారంగా నిలుస్తోంది. ఆవాలు గింజలను మెత్తగా రుబ్బి తలకు పట్టిస్తే నిమిషాల్లోనే నల్లగా మారుతుంది.
నల్లటి ఆవాలు గింజలు, ఒక గుడ్డు, ఒక టీస్పూన్ బాదం నూనె తీసుకోవాలి. గుడ్డును పగలకొట్టి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. అనంతరం ఆవాల పొడి, బాదం నూనె వేయాలి. ఇది బాగా కలపాలి.
ప్యాక్ తయారుచేసిన అనంతరం జుట్టుకు పట్టించాలి. పట్టించిన 40 నిమిషాలు తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో తలస్నానం చేయాలి. గుడ్డు వాసన పోవాలంటే ఘాటు లేని షాంపూ ఉపయోగించవచ్చు.
ఒక గిన్నెలో సగం అరటిపండు వేసి బాగా మెత్తగా చేయండి. అనంతరం ఆలివ్ ఆయిల్, విటమిన్ ఈ ట్యాబ్లెట్ వేయాలి. ఒకటి లేదా 2 టీస్పూన్ల ఆవాల పొడిని వేసి బాగా కలపండి. ఇలా కలిపిన ప్యాక్ను జుట్టుకు పట్టి 30 నిమిషాలు అలాగే ఉంచాలి. అనంతరం గోరువెచ్చని నీటితో కడగాలి.
పై రెండు ప్యాక్లు జుట్టు సమస్యలకు విరుగుడుగా పని చేస్తాయి. చుండ్రు నుంచి ఉపశమనం కలిగించడమే కాకుండా దురద సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇది తెల్ల జుట్టును ముదురు నలుపుగా మారుస్తుంది.
ఒక గిన్నెలో పెరుగు, నిమ్మరసం, తేనె వేసి కలపండి. దానికి ఆవాలు వేసి బాగా కలపండి. ఈ పేస్ట్ తెల్ల జుట్టుకు ఉత్తమమైన పరిష్కారం. ఈ హెయిర్ మాస్క్ను వారానికి ఒకసారి వేసుకుంటే జుట్టు సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఈ చిట్కాలు సాధారణ సమాచారం కోసం అందించింది. దీనిని జీ తె