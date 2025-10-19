హిందూ మతంలో దీపావళిని ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. పిల్లలు, పెద్దలు పటాకులు కాల్చుతూ సందడి చేస్తుంటారు. పటాకులు కాల్చేప్పుడు పిల్లలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చూద్దాం.
పిల్లల ఆనందం, భద్రత బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉంది. పిల్లలతో కలిసి బాణసంచా కాల్చేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను చూద్దాం
బాణసంచా కాల్చేటప్పుడు పిల్లలను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా వదిలివేయవద్దు. పెద్దల పర్యవేక్షణలోనే టపాసులు కాల్చాలి. పిల్లల ఉత్సాహమే ప్రమాదాల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
పిల్లలు పటాకులు కాల్చేటప్పుడు కాటన్ దుస్తులు ధరించమని చెప్పండి. సింథటిక్ దుస్తులు త్వరగా మంటలు అంటుకుని కాలిన గాయాల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
కొన్నిసార్లు బాణసంచా వెంటనే మండదు. కానీ కొంత సమయం తర్వాత పేలిపోవచ్చు. అలాంటి బాణసంచా మళ్లీ వెలిగించడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించకండి.
పిల్లలు పటాకులు కాల్చేటప్పుడు గాగుల్స్ లేదా పారదర్శక షీల్డ్స్ ధరించమని చెప్పండి. పెద్ద శబ్దం వారిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండటానికి తేలికైన ఇయర్ ప్లగ్స్ ధరించండి.
పిల్లలతో కలిసి పటాకులు కాల్చేటప్పుడు దగ్గరలో ఒక బకెట్ నీరు లేదా ఇసుక ఉంచండి. పటాకులు పొరపాటున మీ దుస్తులకు లేదా చేతులకు అంటుకుంటే, వెంటనే వాటిని నీటితో పిచికారీ చేయండి లేదా మంటను ఆర్పడానికి ఒక గుడ్డతో కప్పండి.
ఎక్కువ శబ్దం లేదా పొగ వచ్చే బాణసంచా కాల్చకండి. సమీపంలో వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు లేదా పెంపుడు జంతువులు ఎవరూ ఇబ్బంది పడకుండా చూసుకోండి.