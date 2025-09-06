Best Tiffins

బెస్ట్‌ ఈ 5 టిఫిన్లు రోజూ తింటే అనూహ్యంగా బరువు తగ్గుదల

Ravi Kumar Sargam
Sep 06,2025
';

మొలకలు

అల్పాహారంగా మొలకెత్తిన గింజలు తినడంతో ఆరోగ్యానికి మంచివి. మొలకలను మీ అల్పాహారంలో భాగంగా చేర్చవచ్చు. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

 ';

సొరకాయ రసం

బరువు తగ్గడంలో సొరకాయ రసం ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. దీనిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది శరీరం నుంచి విషాన్ని తొలగిస్తుంది.

 ';

అటుకుల ఉప్మా

ఆకలి నింపడంతోపాటు చాలాసేపు కడుపు నిండి ఉన్న అనుభూతి కలిగించేది పోహా. అంటే అటుకుల ఉప్మా ఆకలిని తీరుస్తుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలిగిస్తుంది.

 ';

డ్రై ఫ్రూట్స్

అల్పాహారంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది. డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడంతో బరువు తగ్గడంతోపాటు శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు లభిస్తాయి.

 ';

కూరగాయల సలాడ్

ఉదయం పూట కూరగాయలను సలాడ్‌గా తీసుకోవచ్చు. కూరగాయలను సలాడ్‌గా తినడంతో బరువు తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంది. కేలరీలు పెరగకుండా శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది.

 ';

సూచన

ఈ సందేశం అవగాహన కల్పించేందుకు అందించిన సమాచారం. వీటిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధ్రువీకరించడం లేదు. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి పాటించాలి.

 ';

VIEW ALL

Foods To Avoid After 30: 30 ఏళ్లు దాటిన వాళ్ళు వీటిని అస్సలు తినకూడదు..!

Sugar Control: సహజంగా షుగర్‌ కంట్రోల్‌ చేయడం ఎలా?

Mushrooms: మష్రూమ్స్ తింటే కళ్లుచెదిరే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?

Naga Chaitanya@16Years: అక్కినేని నాగ చైతన్య 16 యేళ్ల సినీ కెరీర్ లో టాప్ 10 చిత్రాలు..

Read Next Story