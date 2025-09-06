బెస్ట్ ఈ 5 టిఫిన్లు రోజూ తింటే అనూహ్యంగా బరువు తగ్గుదల
అల్పాహారంగా మొలకెత్తిన గింజలు తినడంతో ఆరోగ్యానికి మంచివి. మొలకలను మీ అల్పాహారంలో భాగంగా చేర్చవచ్చు. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
బరువు తగ్గడంలో సొరకాయ రసం ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. దీనిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది శరీరం నుంచి విషాన్ని తొలగిస్తుంది.
ఆకలి నింపడంతోపాటు చాలాసేపు కడుపు నిండి ఉన్న అనుభూతి కలిగించేది పోహా. అంటే అటుకుల ఉప్మా ఆకలిని తీరుస్తుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలిగిస్తుంది.
అల్పాహారంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది. డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడంతో బరువు తగ్గడంతోపాటు శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు లభిస్తాయి.
ఉదయం పూట కూరగాయలను సలాడ్గా తీసుకోవచ్చు. కూరగాయలను సలాడ్గా తినడంతో బరువు తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంది. కేలరీలు పెరగకుండా శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది.
ఈ సందేశం అవగాహన కల్పించేందుకు అందించిన సమాచారం. వీటిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి పాటించాలి.