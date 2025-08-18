Tiffins That Cause Weight Gain

చాలామంది కొన్ని టిఫిన్స్ బరువు తగ్గిస్తాయి అనుకుంటారు.‌ కానీ అలాంటి టిఫిన్స్ లో కూడా క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Vishnupriya
Aug 18,2025
Weight Gaining Tiffins

కాబట్టి బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు తప్పకుండా అస్సలు తినకూడని ఫుడ్స్ ఏమిటంటే..

Bread and Jam

బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళు..బ్రెడ్, జామ్ కి చాలా దూరంగా ఉండాలి .

Instant Oats

షాప్స్ లో పెడితే ఇన్స్టాంట్ ఓట్స్.. బరువుని పెంచుతాయి తప్ప తగ్గించవు..

Fruit Juices and Toast

ఫ్రూట్ జ్యూస్ అలానే ఏదైనా టోస్త్.. తింటే కూడా ఈ రెండు.. షుగర్ ఇక ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కావడంతో బరువుని.. పెంచడం కాదు ‌

Coffee and Teas With Biscuits

కాఫీ, టీతో పాటు ఉదయాన్నే బిస్కెట్లు తిన్న కానీ బరువు పెరగడం ఖాయం.

Best Alternatives

కాబట్టి వీటన్నిటి కన్నా మిల్లెట్ ఇడ్లీ, దోశ.. గోధుమ రవ్వ ఉప్మా లాంటివి తినడం మంచిది.

