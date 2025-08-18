చాలామంది కొన్ని టిఫిన్స్ బరువు తగ్గిస్తాయి అనుకుంటారు. కానీ అలాంటి టిఫిన్స్ లో కూడా క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
కాబట్టి బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు తప్పకుండా అస్సలు తినకూడని ఫుడ్స్ ఏమిటంటే..
బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళు..బ్రెడ్, జామ్ కి చాలా దూరంగా ఉండాలి .
షాప్స్ లో పెడితే ఇన్స్టాంట్ ఓట్స్.. బరువుని పెంచుతాయి తప్ప తగ్గించవు..
ఫ్రూట్ జ్యూస్ అలానే ఏదైనా టోస్త్.. తింటే కూడా ఈ రెండు.. షుగర్ ఇక ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కావడంతో బరువుని.. పెంచడం కాదు
కాఫీ, టీతో పాటు ఉదయాన్నే బిస్కెట్లు తిన్న కానీ బరువు పెరగడం ఖాయం.
కాబట్టి వీటన్నిటి కన్నా మిల్లెట్ ఇడ్లీ, దోశ.. గోధుమ రవ్వ ఉప్మా లాంటివి తినడం మంచిది.