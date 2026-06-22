Cockroaches: వర్షాకాలంలో బొద్దింకలతో బీ అలర్ట్.. ఇలా చేస్తే ఇంట్లో నుంచి పరార్..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

బొద్దింకలు వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా కిచెన్ లు, వాష్ రూమ్ లలోరాత్రి బైటకొస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

తినేపదార్ధాలు కిచెన్ పరిసరాల్లో పడేయడం వంటివి చేయడం మానుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

వాష్ రూమ్ లో గోడలకు రంధ్రాలు ఉండకుండా, మ్యాన్ హోళ్లలపై జాలీలు ఉంచాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

ముఖ్యంగా ఈ హోళ్ల నుంచి బొద్దింకులు బైటకు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

బొద్దింకులు రాకుండా వెల్లుల్లీ, ఎండుమిర్చిలను కల్పి ఆ నీళ్లను రంధ్రాల వద్ద పిచికారి చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

వేప నూనెను, బేకింగ్ సొడాలను కల్పి కిచెన్ లో రంధ్రాల వద్ద పిచికారిచేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

ముఖ్యంగా చెత్తను పడేసే చోట బొద్దింకలు ఆవాసం చేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

బొద్దింకలు కన్పిస్తే బేకింగ్ సొడాను సైతం దాని మీద పిచికారి చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

ఈ విధంగా చేస్తే బొద్దింకలు మీ ఇంటి నుంచి దూరంగా పారిపోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 22, 2026

VIEW ALL
Read Next Story