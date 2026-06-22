Cockroaches: వర్షాకాలంలో బొద్దింకలతో బీ అలర్ట్.. ఇలా చేస్తే ఇంట్లో నుంచి పరార్..!
బొద్దింకలు వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా కిచెన్ లు, వాష్ రూమ్ లలోరాత్రి బైటకొస్తాయి.
తినేపదార్ధాలు కిచెన్ పరిసరాల్లో పడేయడం వంటివి చేయడం మానుకొవాలి.
వాష్ రూమ్ లో గోడలకు రంధ్రాలు ఉండకుండా, మ్యాన్ హోళ్లలపై జాలీలు ఉంచాలి.
ముఖ్యంగా ఈ హోళ్ల నుంచి బొద్దింకులు బైటకు వస్తాయి.
బొద్దింకులు రాకుండా వెల్లుల్లీ, ఎండుమిర్చిలను కల్పి ఆ నీళ్లను రంధ్రాల వద్ద పిచికారి చేయాలి.
వేప నూనెను, బేకింగ్ సొడాలను కల్పి కిచెన్ లో రంధ్రాల వద్ద పిచికారిచేయాలి.
ముఖ్యంగా చెత్తను పడేసే చోట బొద్దింకలు ఆవాసం చేస్తాయి.
బొద్దింకలు కన్పిస్తే బేకింగ్ సొడాను సైతం దాని మీద పిచికారి చేయాలి.
ఈ విధంగా చేస్తే బొద్దింకలు మీ ఇంటి నుంచి దూరంగా పారిపోతాయి.
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