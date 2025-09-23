TTD: శ్రీవారి భక్తులకు పండగే.. నోరూరించే 16 రకాల వంటకాలు

Sep 23,2025
ఈ నెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు తొమ్మిది రోజులపాటు శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి.

అన్నప్రసాదం:

వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు నిరంతరంగా అన్నప్రసాదం అందిస్తారు.

లడ్డూలు:

రోజుకు 8 లక్షల లడ్డూలు భక్తుల కోసం సిద్ధంగా ఉంచనున్నారు.

వంటకాలు:

16 రకాల ప్రత్యేక వంటకాలు భక్తులకు పంపిణీ చేస్తారు.

దర్శన సదుపాయాలు:

వాహన సేవల్లో పాల్గొనే భక్తులకు రీఫిల్లింగ్ ద్వారా వేగవంతమైన దర్శనం కల్పిస్తారు. ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు పూర్తిగా రద్దు చేశారు.

సౌకర్యాలు:

36 LED స్క్రీన్లు, అదనపు సమాచార కేంద్రాలు, కొత్త వసతి గృహాలు, కాటేజీలు, భక్తుల కోసం అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

భద్రత:

3 వేల CCTV కెమెరాలు, 2 వేల టీటీడీ సిబ్బంది, 4,700 మంది పోలీసులు, 450 మంది అధికారులు భద్రత పర్యవేక్షిస్తారు.

పారిశుద్ధ్యం:

ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా క్లీనింగ్ సిబ్బందిని మ్యాపింగ్ చేస్తారు. చెప్పుల సమస్య పరిష్కారానికి QR కోడ్ సిస్టమ్ అమలు చేస్తున్నారు.

పుష్పాలు & సాంస్కృతికం:

60 టన్నుల పూలతో అలంకరణ, 29 రాష్ట్రాల నుంచి 229 కళాబృందాల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తారు

వాహన సేవలు:

మలయప్పస్వామి ఉభయ దేవేరులతో కలిసి 16 వాహనాలపై ఊరేగి లక్షలాది భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు.

