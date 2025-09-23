ఈ నెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు తొమ్మిది రోజులపాటు శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి.
వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు నిరంతరంగా అన్నప్రసాదం అందిస్తారు.
రోజుకు 8 లక్షల లడ్డూలు భక్తుల కోసం సిద్ధంగా ఉంచనున్నారు.
16 రకాల ప్రత్యేక వంటకాలు భక్తులకు పంపిణీ చేస్తారు.
వాహన సేవల్లో పాల్గొనే భక్తులకు రీఫిల్లింగ్ ద్వారా వేగవంతమైన దర్శనం కల్పిస్తారు. ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు పూర్తిగా రద్దు చేశారు.
36 LED స్క్రీన్లు, అదనపు సమాచార కేంద్రాలు, కొత్త వసతి గృహాలు, కాటేజీలు, భక్తుల కోసం అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
3 వేల CCTV కెమెరాలు, 2 వేల టీటీడీ సిబ్బంది, 4,700 మంది పోలీసులు, 450 మంది అధికారులు భద్రత పర్యవేక్షిస్తారు.
ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా క్లీనింగ్ సిబ్బందిని మ్యాపింగ్ చేస్తారు. చెప్పుల సమస్య పరిష్కారానికి QR కోడ్ సిస్టమ్ అమలు చేస్తున్నారు.
60 టన్నుల పూలతో అలంకరణ, 29 రాష్ట్రాల నుంచి 229 కళాబృందాల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తారు
మలయప్పస్వామి ఉభయ దేవేరులతో కలిసి 16 వాహనాలపై ఊరేగి లక్షలాది భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు.