టాలీవుడ్లో తన యాక్టింగ్ తో స్టార్ ఇమేజ్ సంపాదించుకున్న సాయి పల్లవి, కొత్త లుక్తో అభిమానులను షాక్ గురిచేసింది.
ఫిదా సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చోటు సంపాదించిన ఈ బ్యూటీ, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఫాలోయింగ్ సంపాదించింది.
గ్లామర్ ఎక్స్పోజింగ్ లేకుండానే తన సహజమైన అందం, నటనతోనే టాప్ హీరోయిన్గా నిలిచింది.
అందుకే అభిమానులు ఆమెను లేడీ పవర్ స్టార్ అని పిలుచుకుంటున్నారు.
తాజాగా, సాయి పల్లవి తొలిసారిగా బికినీలో కనిపించి అందర్నీ షాక్కు గురి చేసింది.
విదేశీ వెకేషన్లో సోదరితో కలిసి ఉన్నప్పుడు తీసిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇంతవరకు ప్రైవేట్ లైఫ్ను, వ్యక్తిగత స్టైల్ను బహిర్గతం చేయని సాయి పల్లవి, ఈసారి ఓపెన్ అయిపోయింది.
బికినీ లుక్ చూసిన అభిమానులు "ఇది నిజంగా సాయి పల్లవేనా?" అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్లు మిక్స్డ్గా ఉన్నాయి . కొందరు షాక్ అవుతుంటే, మరికొందరు కొత్త లుక్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే, ప్రస్తుతం సాయి పల్లవి రామాయణ సినిమాలో సీత పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.