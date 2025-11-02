శాఖాహారులు కూడా మటన్ ఫ్లేవర్ వచ్చే కూరను చేసుకోవచ్చు. ఈ టమాటా–పెరుగు కర్రీ మటన్ లాంటి రుచి ఇస్తుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేయవచ్చు.
ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు టమాటాలు, ఒక కప్పు పెరుగు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, లవంగాలు, ఇలాచీ, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, పచ్చిమిర్చీలు, నువ్వులు, వెల్లుల్లి, అల్లం, కారం, కొత్తిమీర, పుదీనా, పసుపు, ఉప్పు ఇవన్నీ ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలే.
మిక్సీలో ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, లవంగాలు, ఇలాచీ, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, పచ్చిమిర్చీలు, నువ్వులు, వెల్లుల్లి, అల్లం, కారం, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి కొద్దిగా నీరు పోసి పేస్ట్లా తయారు చేయాలి.
టమాటాలను మిక్సీలో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని ప్యూరీగా ఉంచుకోవాలి. ఇది కర్రీకి మంచి క్రీమీనెస్ ఇస్తుంది.
పాన్లో నూనె వేసి సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి వేసి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించాలి. తర్వాత ధనియాల పొడి వేసి ఒక నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోధుమ రంగు వచ్చేంతవరకు వేపాలి. దాంతో కర్రీకి రుచి, రంగు రెండూ వస్తాయి.
ఇప్పుడు ముందుగా తయారు చేసిన మసాలా పేస్ట్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి. ఆయిల్ పైకి తేలేవరకు కలుపుతూ వండాలి.
ఇందులో టమాటా ప్యూరీ, పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. మళ్లీ ఆయిల్ పైకి తేలేవరకు ఉడకనివ్వాలి. ఇది కర్రీకి మటన్లాంటి కంసిస్టెన్సీ ఇస్తుంది.
గిలకొట్టిన పెరుగును చక్కగా క్రీమీగా చేసి వేసుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇది కర్రీకి సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ ఇస్తుంది.
తగినంత నీరు పోసి, ఆవిరయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి. ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేయాలి. అద్భుతమైన టమాటా–పెరుగు స్పెషల్ కర్రీ సిద్ధం. అన్నం లేదా చపాతీతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.