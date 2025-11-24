టమాటా ధరలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. టమోటా లేనిదే కూరలు చేయలేము. కానీ టమాటా లేకుండా చేసుకునే 10 రకాల కూరల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కందిపప్పును ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, నెయ్యి తాలింపుతో చేసి రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
కొబ్బరి, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్తో చేసే సూపర్ రుచికరమైన కూర అవుతుంది. టమాట బదులుగా చింతపండును వాడుకోవచ్చు.
ఉల్లిపాయ, పసుపు, వాము తాలింపు వేశాక అద్భుతమైన ఫ్లేవర్ వస్తుంది.
ఉల్లిపాయ మసాలాతో టమోటా లేకుండానే చేసుకోవచ్చు. పులుపు కోసం టమాట కానీ చింతపండు కానీ వాడుకోవచ్చు.
క్రీమ్, కాజూ పేస్ట్ లేదా కొబ్బరి పేస్ట్తో మైల్గా చేస్తారు. దీనికి టమాటాలు అవసరం లేదు.
ఉల్లిపాయ, అల్లం వెల్లుల్లి, పప్పు పొడి తో రుచికరంగా ఉంటుంది.
పాలు, మిరియాల పొడి, ఉప్పుతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచింది.
శనగపిండి, కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చితో చేయగల రుచికరమైన వేపుడు ఇది. దీన్ని చేసేందుకు టమాటా అవసరం లేదు.
టమోటా లేకుండా పులుసుపొడి, నిమ్మరసం వేసి ఈ మునగాకాయ పప్పు చేసుకోవచ్చు. చాలా రుచిగా ఉంటుంది.