Tomato: టమోటా లేకున్నా చేసుకునే 10 రకాల కూరలు ఇవే.. !!

Bhoomi
Nov 24,2025
';


టమాటా ధరలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. టమోటా లేనిదే కూరలు చేయలేము. కానీ టమాటా లేకుండా చేసుకునే 10 రకాల కూరల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

';

కందిపప్పు:

కందిపప్పును ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, నెయ్యి తాలింపుతో చేసి రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.

 ';

ఆలుగడ్డ గ్రీన్ మసాలా కూర:

కొబ్బరి, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్‌తో చేసే సూపర్ రుచికరమైన కూర అవుతుంది. టమాట బదులుగా చింతపండును వాడుకోవచ్చు.

';

బెండకాయ వేపుడు :

ఉల్లిపాయ, పసుపు, వాము తాలింపు వేశాక అద్భుతమైన ఫ్లేవర్ వస్తుంది.

 ';

వంకాయ అలుగడ్డ కూర :

ఉల్లిపాయ మసాలాతో టమోటా లేకుండానే చేసుకోవచ్చు. పులుపు కోసం టమాట కానీ చింతపండు కానీ వాడుకోవచ్చు.

 ';

పచ్చి బటాని కూర:

క్రీమ్, కాజూ పేస్ట్ లేదా కొబ్బరి పేస్ట్‌తో మైల్‌గా చేస్తారు. దీనికి టమాటాలు అవసరం లేదు.

 ';

చిక్కుడుకాయ మసాలా వేపుడు:

ఉల్లిపాయ, అల్లం వెల్లుల్లి, పప్పు పొడి తో రుచికరంగా ఉంటుంది.

 ';

సొరకాయ పాలు కూర:

పాలు, మిరియాల పొడి, ఉప్పుతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచింది.

';

క్యాబేజీ వేపుడు:

శనగపిండి, కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చితో చేయగల రుచికరమైన వేపుడు ఇది. దీన్ని చేసేందుకు టమాటా అవసరం లేదు.

';

మునగాకాయ పప్పు:

టమోటా లేకుండా పులుసుపొడి, నిమ్మరసం వేసి ఈ మునగాకాయ పప్పు చేసుకోవచ్చు. చాలా రుచిగా ఉంటుంది.

';

VIEW ALL

Morning Habit: లడ్డులా ఉండే మీరు తీగల అవ్వాలంటే ఉదయాన్నే ఇది చేయండి

ప్రతిరోజూ టమాటాలు తింటే ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసా?

Anil Ravipudi Top Movies: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కెరీర్ లో టాప్ చిత్రాలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

Nayanthara Top 10 Movies: నయనతార సినీ కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

Read Next Story