GK: అత్యధిక జీవిత కాలం బతికే 10 కుక్క జాతులు ఇవే..!!

Bhoomi
Oct 02,2025
చివావాలు ఎక్కువ కాలం జీవించే జాతుల్లో ఒకటి. 14 నుంచి 18ఏళ్ల వరకు జీవిస్తాయి.

డాచ్ షండ్ చురుకైన , మొండి పట్టుదలతో ఉంటాయి. 16ఏళ్ల వరకు జీవిస్తాయి.

టాయ్ పూడ్లే చాలా తెలివైనవి. ఇవి 14 నుంచి 18ఏళ్లు జీవిస్తాయి.

షిట్జస్ 13 నుంచి 16ఏళ్లు జీవిస్తాయి.

మాల్టీస్ 12 నుంచి 15ఏళ్లు జీవిస్తాయి. మరికొన్ని ఇంకా ఎక్కువ కాలం జీవిస్తాయి.

యార్క్ షైర్ టెర్రియర్ చిన్నగా ఉంటాయి కానీ ధైర్యంగా ఉంటాయి. 13నుంచి 16ఏళ్లు జీవిస్తాయి.

బీగల్స్ జీవితం కాలం 12 నుంచి 15ఏళ్లు.

లాసా అప్సోస్ చాలా ధ్రుడమైన చిన్న కుక్కలు. 14 నుంచి 16ఏళ్లు జీవిస్తాయి.

పాపిల్లాన్లు చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి. 14 నుంచి 17ఏళ్ల వరకు జీవిస్తాయి.

