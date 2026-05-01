Smart Watch

స్మార్ట్ వాచ్ మీ అమ్మ ఆరోగ్యాన్ని ట్రాక్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. స్టెప్స్, హార్ట్ రేట్ లాంటి ఫీచర్లు ఉండటం వల్ల ఇది మంచి గిఫ్ట్ అవుతుంది.

Vishnupriya
May 01,2026
Handbag

స్టైలిష్ హ్యాండ్‌బ్యాగ్ ప్రతి మహిళకు అవసరమైనది. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. లుక్‌ను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

Perfume Set

పెర్ఫ్యూమ్ సెట్ ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఎంపిక. మంచి సువాసనతో రోజంతా ఫ్రెష్‌గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

Kitchen Set

కిచెన్‌లో ఉపయోగపడే చిన్న గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ కూడా మంచి ఎంపిక. రోజువారీ పనుల్లో ఇవి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి.

Photo Frame Gift

ఫ్యామిలీ ఫోటో ఫ్రేమ్ చాలా ఎమోషనల్ గిఫ్ట్. ఈ ఫోటో చూసిన ప్రతిసారి మీ అమ్మ ఆనందపడతారు.

Saree Gift

అందమైన చీర ఇవ్వడం ఎప్పుడూ మంచి గిఫ్ట్ ఐడియా. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ధరించడానికి బాగుందేలాగా చీర గిఫ్ట్ గా ఇవ్వండి.

Jewelry Set

ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ కూడా మంచి గిఫ్ట్. తక్కువ ఖర్చులో మంచి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Plant Gift

ఇండోర్ ప్లాంట్ ఒక హెల్తీ గిఫ్ట్. ఇది ఇంటి వాతావరణాన్ని ఫ్రెష్‌గా ఉంచుతుంది.

Chocolate Combo

చాక్లెట్ గిఫ్ట్ బాక్స్ ఎప్పుడూ స్పెషల్. ఇది చిన్న కానీ ఆనందాన్ని ఇచ్చే గిఫ్ట్.

Customized Gift

పేరు లేదా ఫోటోతో కస్టమైజ్డ్ గిఫ్ట్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇది మీ ప్రేమను చూపించే మంచి మార్గం.

