మసాలాల్లో మరినేట్ చేసిన పనీర్ ముక్కలను గ్రిల్ చేసి తినండి. స్మోకీ ఫ్లేవర్తో రెస్టారెంట్ స్టైల్గా ఉంటుంది.
బెసన్ పిండిలో ముంచి వేయించిన పనీర్ ముక్కలు. కురకురల టెక్స్చర్తో టీ టైమ్కు సరిగ్గా సరిపోతుంది.
మ్యాష్ చేసిన ఆలూ, పనీర్, కారం, మసాలాలు కలిపి షేప్ ఇచ్చి షాలో ఫ్రై చేయండి. పిల్లలకు చాలా ఇష్టం.
పనీర్, క్యాబేజీ, క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని రోల్ చేసి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేస్తే చాట్ ఐటమ్లా ఉంటుంది.
పిజ్జా బేస్పై టమాటా సాస్, పనీర్ ముక్కలు, చీజ్ వేసి బేక్ చేయండి. ఇండియన్ స్టైల్ పిజ్జా రెడీ అవుతుంది.
స్పైసీ పనీర్ ఫిల్లింగ్తో తయారైన గ్రిల్డ్ సాండ్విచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా లంచ్ బాక్స్కి బెస్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది.
బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో రోలింగ్ చేసిన చిన్న పనీర్ క్యూబ్స్ని ఫ్రై చేయండి. చిన్నారులకు అద్భుతమైన స్నాక్ అని చెప్పవచ్చు.
ఇండో-చైనీస్ స్టైల్లో పనీర్ని సాస్ల్లో వేపి, క్యాప్సికమ్తో కలిపి సర్వ్ చేయండి. పార్టీ స్టార్టర్గా పర్ఫెక్ట్ సూట్ అవుతుంది.
పనీర్, టమాటా, ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని బ్రెడ్పై స్ప్రెడ్ చేసి టోస్ట్ చేయండి. తేలికైన స్నాక్ ఐటమ్.
సమోసా లోపల పనీర్, మసాలా, పచ్చిమిర్చీ ఫిల్లింగ్ పెట్టి గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు వేయించండి. కిడ్స్ పార్టీల్లో హిట్ ఐటమ్ అని చెప్పవచ్చు.