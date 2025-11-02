Paneer Snacks: మీరు పనీర్ ఫ్యాన్సా? ఫనీర్ తో ఈ 10 రకాల స్నాక్స్ ట్రై చేయండి..పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు..!!

Bhoomi
Nov 02,2025
పనీర్ టిక్కా:

మసాలాల్లో మరినేట్ చేసిన పనీర్ ముక్కలను గ్రిల్ చేసి తినండి. స్మోకీ ఫ్లేవర్‌తో రెస్టారెంట్ స్టైల్‌గా ఉంటుంది.

పనీర్ పకోడీ :

బెసన్ పిండిలో ముంచి వేయించిన పనీర్ ముక్కలు. కురకురల టెక్స్చర్‌తో టీ టైమ్‌కు సరిగ్గా సరిపోతుంది.

పనీర్ కట్లెట్స్ :

మ్యాష్ చేసిన ఆలూ, పనీర్, కారం, మసాలాలు కలిపి షేప్ ఇచ్చి షాలో ఫ్రై చేయండి. పిల్లలకు చాలా ఇష్టం.

పనీర్ స్ప్రింగ్ రోల్ :

పనీర్, క్యాబేజీ, క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని రోల్ చేసి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేస్తే చాట్ ఐటమ్‌లా ఉంటుంది.

పనీర్ పిజ్జా :

పిజ్జా బేస్‌పై టమాటా సాస్, పనీర్ ముక్కలు, చీజ్ వేసి బేక్ చేయండి. ఇండియన్ స్టైల్ పిజ్జా రెడీ అవుతుంది.

పనీర్ సాండ్‌విచ్:

స్పైసీ పనీర్ ఫిల్లింగ్‌తో తయారైన గ్రిల్‌డ్ సాండ్‌విచ్‌ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ లేదా లంచ్ బాక్స్‌కి బెస్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది.

పనీర్ పాప్‌కార్న్ :

బ్రెడ్ క్రంబ్స్‌లో రోలింగ్ చేసిన చిన్న పనీర్ క్యూబ్స్‌ని ఫ్రై చేయండి. చిన్నారులకు అద్భుతమైన స్నాక్ అని చెప్పవచ్చు.

పనీర్ చిల్లీ :

ఇండో-చైనీస్ స్టైల్‌లో పనీర్‌ని సాస్‌ల్లో వేపి, క్యాప్సికమ్‌తో కలిపి సర్వ్ చేయండి. పార్టీ స్టార్టర్‌గా పర్ఫెక్ట్ సూట్ అవుతుంది.

పనీర్ టోస్ట్

పనీర్, టమాటా, ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని బ్రెడ్‌పై స్ప్రెడ్ చేసి టోస్ట్ చేయండి. తేలికైన స్నాక్ ఐటమ్.

పనీర్ సమోసా:

సమోసా లోపల పనీర్, మసాలా, పచ్చిమిర్చీ ఫిల్లింగ్ పెట్టి గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు వేయించండి. కిడ్స్ పార్టీల్లో హిట్ ఐటమ్ అని చెప్పవచ్చు.

