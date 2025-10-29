బరువు తగ్గేందుకు, ఫిట్నెస్ కోసం ప్రతిరోజూ జిమ్ కు వెళ్లేవారు డైట్ విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలా అయితే బరువు తగ్గడంతోపాటు ఫిట్నెస్ మీ సొంతం అవుతుంది.
రోజుకు రెండు నుంచి మూడు ఉడకబెట్టిన గుడ్లు తినడం కండరాల పెరుగుదలకూ, రికవరీకీ మేలు చేస్తాయి. గుడ్డు తెల్లసొనలో ఉన్న ప్రోటీన్ త్వరగా శరీరానికి అందుతుంది.
మినుములు, కందులు, సెనగపప్పు వంటి పప్పుల్లో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. వీటిని సూప్లా లేదా దాల్గా తింటే తేలికగా జీర్ణమవడంతోపాటు శక్తిని అందిస్తాయి.
ఉలవలు శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్, ఐరన్, కాల్షియం అందిస్తాయి. వీటిని సూప్, చారు లేదా దోశ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. మటన్కి సమానమైన ప్రోటీన్ ఉలవల్లో లభిస్తుంది.
పాలకూర, తోటకూర, బచ్చలికూరలో ఉన్న ఐరన్, ప్రోటీన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. ఇవి మీ రోజువారీ డైట్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
జిమ్ వెళ్ళేవారికి చికెన్ బ్రెస్ట్ బెస్ట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్. తక్కువ కొవ్వుతో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. ఉడికించి లేదా గ్రిల్ చేసి తింటే మరింత మంచిది.
సాల్మన్, రోహు, బంగడ చేపలు వంటి వాటిలో ఉన్న ప్రోటీన్ కండరాల పెరుగుదలకూ, గుండె ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తుంది. వారంలో కనీసం 2 సార్లు తినడం మంచిది.
పాలు, పెరుగు, పనీర్లో ఉన్న కేజిన్ ప్రోటీన్ శరీరంలో నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది. వ్యాయామం తర్వాత వీటిని తీసుకుంటే శరీరం వేగంగా రికవర్ అవుతుంది.
సెనగలలో ఉన్న ప్లాంట్ ప్రోటీన్, బంగాళాదుంపలో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్లు కలిసి బాడీకి సరైన ఎనర్జీని ఇస్తాయి. ప్రీ-వర్కౌట్ స్నాక్గా తినవచ్చు.
సోయాబీన్స్, టోఫూ, సోయా చంక్స్ లాంటి వాటిలో మాంసం కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. వెజిటేరియన్లు వీటిని తప్పనిసరిగా డైట్లో చేర్చాలి.
బాదం, పిస్తా, వాల్నట్, కాజూల్లో ఉన్న ప్రోటీన్, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ శరీరానికి శక్తినిస్తాయి. వ్యాయామం ముందు లేదా తర్వాత తింటే మంచిది.
