బరువు తగ్గేందుకు, ఫిట్నెస్ కోసం ప్రతిరోజూ జిమ్ కు వెళ్లేవారు డైట్ విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలా అయితే బరువు తగ్గడంతోపాటు ఫిట్నెస్ మీ సొంతం అవుతుంది.

ఉడకబెట్టిన గుడ్లు :

రోజుకు రెండు నుంచి మూడు ఉడకబెట్టిన గుడ్లు తినడం కండరాల పెరుగుదలకూ, రికవరీకీ మేలు చేస్తాయి. గుడ్డు తెల్లసొనలో ఉన్న ప్రోటీన్ త్వరగా శరీరానికి అందుతుంది.

పప్పులు:

మినుములు, కందులు, సెనగపప్పు వంటి పప్పుల్లో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. వీటిని సూప్‌లా లేదా దాల్‌గా తింటే తేలికగా జీర్ణమవడంతోపాటు శక్తిని అందిస్తాయి.

ఉలవలు:

ఉలవలు శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్, ఐరన్, కాల్షియం అందిస్తాయి. వీటిని సూప్‌, చారు లేదా దోశ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. మటన్‌కి సమానమైన ప్రోటీన్ ఉలవల్లో లభిస్తుంది.

కాయగూరలు:

పాలకూర, తోటకూర, బచ్చలికూరలో ఉన్న ఐరన్‌, ప్రోటీన్‌, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. ఇవి మీ రోజువారీ డైట్‌లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

చికెన్:

జిమ్‌ వెళ్ళేవారికి చికెన్‌ బ్రెస్ట్‌ బెస్ట్ ప్రోటీన్‌ ఫుడ్. తక్కువ కొవ్వుతో ఎక్కువ ప్రోటీన్‌ ఇస్తుంది. ఉడికించి లేదా గ్రిల్‌ చేసి తింటే మరింత మంచిది.

చేపలు:

సాల్మన్‌, రోహు, బంగడ చేపలు వంటి వాటిలో ఉన్న ప్రోటీన్ కండరాల పెరుగుదలకూ, గుండె ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తుంది. వారంలో కనీసం 2 సార్లు తినడం మంచిది.

పాల పదార్థాలు :

పాలు, పెరుగు, పనీర్‌లో ఉన్న కేజిన్‌ ప్రోటీన్‌ శరీరంలో నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది. వ్యాయామం తర్వాత వీటిని తీసుకుంటే శరీరం వేగంగా రికవర్ అవుతుంది.

సలాడ్లు :

సెనగలలో ఉన్న ప్లాంట్ ప్రోటీన్, బంగాళాదుంపలో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్లు కలిసి బాడీకి సరైన ఎనర్జీని ఇస్తాయి. ప్రీ-వర్కౌట్ స్నాక్‌గా తినవచ్చు.

టోఫూ:

సోయాబీన్స్‌, టోఫూ, సోయా చంక్స్‌ లాంటి వాటిలో మాంసం కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. వెజిటేరియన్లు వీటిని తప్పనిసరిగా డైట్‌లో చేర్చాలి.

డ్రై ఫ్రూట్స్ :

బాదం, పిస్తా, వాల్‌నట్‌, కాజూల్లో ఉన్న ప్రోటీన్‌, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ శరీరానికి శక్తినిస్తాయి. వ్యాయామం ముందు లేదా తర్వాత తింటే మంచిది.

