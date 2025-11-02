Weight Loss Seeds: ఈ 10 రకాల గింజలు తింటే చాలు.. 10 కిలోల బరువు తగ్గుతారు.. !!

Bhoomi
Nov 02,2025
';

చియా గింజలు:

గింజలు చిన్నగా ఉన్నా పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.. చియా గింజల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. కడుపు నిండిన భావన ఉంటుంది.

';

ఫ్లాక్స్ సీడ్స్:

ఓమెగా–3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు అధికంగా ఉండే ఈ గింజలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. మెటబాలిజం పెంచి ఫ్యాట్ బర్న్‌కి సహాయపడతాయి.

 ';

సన్‌ఫ్లవర్ గింజలు :

విటమిన్ E, ప్రోటీన్, హెల్తీ ఫ్యాట్స్‌తో పుష్కలంగా ఉండే ఇవి హార్మోన్లను బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి, బరువు నియంత్రణలో ఉంచుతాయి.

 ';

గుమ్మడి గింజలు

జింక్, మాగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉండే ఇవి ఎనర్జీ లెవెల్స్‌ని పెంచుతాయి. ఒత్తిడి తగ్గిస్తాయి. అది బరువు తగ్గడంలో పరోక్షంగా సహాయపడుతుంది.

 ';

నువ్వుల గింజలు:

క్యాల్షియం, ఐరన్, ప్రోటీన్‌తో నిండిన ఇవి శరీరానికి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అందిస్తాయి. తక్కువ పరిమాణంలో తింటే ఫ్యాట్ నిల్వలు తగ్గుతాయి.

 ';

హెంప్ సీడ్స్

ప్రోటీన్, ఫైబర్ రెండూ సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల ఆకలి తగ్గిస్తుంది. వర్కౌట్ తర్వాత రికవరీకి కూడా ఇవి చాలా మంచివి.

 ';

మెంతుల సీడ్స్ :

వీటిని నీటిలో నానబెట్టి తాగితే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. బరువు తగ్గడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

 ';

పాపీ సీడ్స్

ఇవి శరీరానికి చల్లదనాన్ని అందిస్తాయి, ఆకలి తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. రాత్రి భోజనంలో చేర్చితే మంచి ఫలితం.

 ';

బసిల్ సీడ్స్

ఇవి నీటిలో నానినప్పుడు ఉబ్బుతాయి, ఫైబర్ అధికంగా ఉండి ఆకలి తగ్గిస్తాయి. చల్లని పానీయాల్లో వేసుకొని తాగొచ్చు.

 ';

క్వినోవా సీడ్స్

ఇది సూపర్ ఫుడ్ గా పరిగణిస్తారు. ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండి బరువు తగ్గడంలో చాలా సహాయపడుతుంది.

 ';

VIEW ALL

Capsicum: క్యాప్సికం తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా..?

Karthika Masam 2025: కార్తీకం మాసం వేళ.. శివయ్యకు అభిషేకం చేస్తున్నారా..?..ఈ తప్పులు అస్సలు చేయోద్దు..

Amla Benefits: ఉసిరిని డైలీ ఇలా తీసుకుంటే.. బెల్లీ ఫ్యాట్, జుట్టురాలడం సమస్యలకు శాశ్వతంగా చెక్..!

Green Tea: ప్రతిరోజూ గ్రీన్‌ టీ తాగవచ్చా..?
Read Next Story