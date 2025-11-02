గింజలు చిన్నగా ఉన్నా పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.. చియా గింజల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. కడుపు నిండిన భావన ఉంటుంది.
ఓమెగా–3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు అధికంగా ఉండే ఈ గింజలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. మెటబాలిజం పెంచి ఫ్యాట్ బర్న్కి సహాయపడతాయి.
విటమిన్ E, ప్రోటీన్, హెల్తీ ఫ్యాట్స్తో పుష్కలంగా ఉండే ఇవి హార్మోన్లను బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి, బరువు నియంత్రణలో ఉంచుతాయి.
జింక్, మాగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉండే ఇవి ఎనర్జీ లెవెల్స్ని పెంచుతాయి. ఒత్తిడి తగ్గిస్తాయి. అది బరువు తగ్గడంలో పరోక్షంగా సహాయపడుతుంది.
క్యాల్షియం, ఐరన్, ప్రోటీన్తో నిండిన ఇవి శరీరానికి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అందిస్తాయి. తక్కువ పరిమాణంలో తింటే ఫ్యాట్ నిల్వలు తగ్గుతాయి.
ప్రోటీన్, ఫైబర్ రెండూ సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల ఆకలి తగ్గిస్తుంది. వర్కౌట్ తర్వాత రికవరీకి కూడా ఇవి చాలా మంచివి.
వీటిని నీటిలో నానబెట్టి తాగితే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. బరువు తగ్గడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
ఇవి శరీరానికి చల్లదనాన్ని అందిస్తాయి, ఆకలి తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. రాత్రి భోజనంలో చేర్చితే మంచి ఫలితం.
ఇవి నీటిలో నానినప్పుడు ఉబ్బుతాయి, ఫైబర్ అధికంగా ఉండి ఆకలి తగ్గిస్తాయి. చల్లని పానీయాల్లో వేసుకొని తాగొచ్చు.
ఇది సూపర్ ఫుడ్ గా పరిగణిస్తారు. ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండి బరువు తగ్గడంలో చాలా సహాయపడుతుంది.