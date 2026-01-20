Night Symptoms

హై బీపీ ఉన్నవాళ్లకి..రాత్రి తలనొప్పి రావడం ఒక ముఖ్య లక్షణం. కాబట్టి వస్తుంటే అసలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి.

Vishnupriya
Jan 20,2026
Sleep Disturbance

నిద్ర పట్టకపోవడం లేదా మధ్యలో మెలుకువ వచ్చేయడం.. మెలుకువ వచ్చిన దగ్గరనుంచి తలనొప్పిగా ఉండటం కూడా ఐబీపీ లక్షణము.

Chest Discomfort

హై బీపీ ఉన్నవాళ్ళకి..రాత్రి ఛాతిలో భారంగా అనిపించవచ్చు.

Head Heaviness

తల బరువుగా లేకపోతే తల తిరిగినట్టు ఉన్న బీపీ చెక్ చేసుకోవడం లేదు.

Silent Danger

ఈ లక్షణాలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.

Lifestyle Care

హై బీపీ ఉన్నవాళ్లు ఉప్పు తినడం తగ్గించాలి అలానే..ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి.

Final Tip

ఈ లక్షణాలు ఉంటే తప్పకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

