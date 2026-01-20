హై బీపీ ఉన్నవాళ్లకి..రాత్రి తలనొప్పి రావడం ఒక ముఖ్య లక్షణం. కాబట్టి వస్తుంటే అసలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి.
నిద్ర పట్టకపోవడం లేదా మధ్యలో మెలుకువ వచ్చేయడం.. మెలుకువ వచ్చిన దగ్గరనుంచి తలనొప్పిగా ఉండటం కూడా ఐబీపీ లక్షణము.
హై బీపీ ఉన్నవాళ్ళకి..రాత్రి ఛాతిలో భారంగా అనిపించవచ్చు.
తల బరువుగా లేకపోతే తల తిరిగినట్టు ఉన్న బీపీ చెక్ చేసుకోవడం లేదు.
ఈ లక్షణాలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
హై బీపీ ఉన్నవాళ్లు ఉప్పు తినడం తగ్గించాలి అలానే..ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి.
ఈ లక్షణాలు ఉంటే తప్పకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.