Heart Health

గుండె జబ్బులు ప్రస్తుతం చాలా మందికి పెద్ద సమస్యగా మారాయి.

Vishnupriya
Sep 11,2025


Heart Attack Control

మరి అలాంటి హార్ట్ ఎటాక్ రాకుండా నివారించే.. సూపర్ ఫుడ్స్ ఏమిటంటే..

 

Walnuts

రోజూ కొద్ది వాల్‌నట్స్ తింటే శరీరానికి మంచి కొవ్వులు చేరి గుండె బలపడుతుంది.

 

Oats

ఓట్స్‌లో ఉండే ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి రక్తనాళాలను కాపాడుతుంది.

 

Green Leafy Vegetables

పాలకూర, గోంగూర లాంటి ఆకుకూరలు విటమిన్లు, ఖనిజాలు అందించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.

 

Berries

స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ లాంటి పండ్లు యాంటీఆక్సిడెంట్స్‌తో నిండిపోయి గుండెను రక్షిస్తాయి.

 

Daily Practice

ఈ నాలుగు సూపర్ ఫుడ్స్‌ని ఆహారంలో తీసుకుంటే.. గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

 

