Fertility Food

గర్భధారణకు ప్రయత్నించే దంపతులకు సరైన పోషకాహారం చాలా కీలకం, ఎందుకంటే శరీరంలో హార్మోన్ల సమతుల్యత ఆహారంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

Vishnupriya
Feb 13,2026
';

Leafy Greens Power

పాలకూర, గోంగూర వంటి ఆకుకూరల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉండి గర్భధారణ అవకాశాలను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

 ';

Dry Fruits Benefit

బాదం, వాల్‌నట్ వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ శరీరానికి మంచి కొవ్వులు అందించి రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ మెరుగుపరుస్తాయి.

 ';

Protein-Rich Foods

పప్పులు, గుడ్లు, పెసరపప్పు వంటి ప్రోటీన్ ఆహారం హార్మోన్ల సమతుల్యతకు ఉపయోగపడుతుంది.

 ';

Fruits for Hormones

దానిమ్మ, అరటి వంటి పండ్లు రక్తప్రసరణ మెరుగుపరచి గర్భధారణ అవకాశాలను పెంచుతాయి.

 ';

Healthy Fats Role

నువ్వుల నూనె, ఆవాల నూనె వంటి సహజ కొవ్వులు శరీరానికి అవసరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అందిస్తాయి.

 ';

Lifestyle Importance

ఆహారంతో పాటు ఒత్తిడి తగ్గించడం, సరైన నిద్ర కూడా అవసరం.

 ';

VIEW ALL

Grey Hair Solution: 20 ఏళ్లకే తెల్ల జుట్టు వస్తే.. తిరిగి నల్లగా మార్చుకోవాలంటే ఇలా చేయండి..

Fennel Seeds: సోంపు ఇలా తింటే.. ఆ వ్యాధులన్నీ మాయం!

Jagapathi Babu Top 10 Movies as Villain: లెజెండ్ సహా జగపతిబాబుకు విలన్ గా పేరు తీసుకొచ్చిన చిత్రాలు..

Chia Seeds: చియా సీడ్స్‌తో మహా అద్భుతం..

Read Next Story