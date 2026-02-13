గర్భధారణకు ప్రయత్నించే దంపతులకు సరైన పోషకాహారం చాలా కీలకం, ఎందుకంటే శరీరంలో హార్మోన్ల సమతుల్యత ఆహారంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
పాలకూర, గోంగూర వంటి ఆకుకూరల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉండి గర్భధారణ అవకాశాలను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
బాదం, వాల్నట్ వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ శరీరానికి మంచి కొవ్వులు అందించి రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ మెరుగుపరుస్తాయి.
పప్పులు, గుడ్లు, పెసరపప్పు వంటి ప్రోటీన్ ఆహారం హార్మోన్ల సమతుల్యతకు ఉపయోగపడుతుంది.
దానిమ్మ, అరటి వంటి పండ్లు రక్తప్రసరణ మెరుగుపరచి గర్భధారణ అవకాశాలను పెంచుతాయి.
నువ్వుల నూనె, ఆవాల నూనె వంటి సహజ కొవ్వులు శరీరానికి అవసరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అందిస్తాయి.
ఆహారంతో పాటు ఒత్తిడి తగ్గించడం, సరైన నిద్ర కూడా అవసరం.