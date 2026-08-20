Purify Blood: రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే ఐదు పండ్లు ఇవే..
శరీరంలో వ్యర్ధాలు పేరుకుపోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు. ముఖ్యంగా చాలామందిలో మూత్రపిండాల పనితీరులో సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
చాలామందిలో శరీరంలో వివిధ రకాల వ్యర్ధాలు ఉండడం కారణంగా మూత్రపిండాలు కూడా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి వ్యర్ధాలను తొలగిస్తేనే రక్తం కూడా శుద్ధి అవుతుంది.
అయితే, రక్తం శుద్ధ అవ్వాలంటే ముందుగా శరీరంలో వ్యర్ధాలు తొలగి పోవాల్సిందే.. ఇవి పోవడానికి కొన్ని రకాల పండ్లు ఎంతగానో సహాయ పడతాయి.
ముఖ్యంగా దానిమ్మ పండ్లు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఐరన్తో పాటు విటమిన్ సి పుష్కలంగా లభిస్తుంది.
దానిమ్మ పండ్లను తినడం అందులో లభించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని వ్యర్ధాలను తొలగించి.. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని విపరీతంగా పెంచుతాయి.
యాపిల్ పండ్లు కూడా శరీరంలోని వ్యర్ధాలను తొలగించి రక్తాన్ని శుద్ధి చేసేందుకు సహాయపడతాయి. ఇందులో పెక్టిన్ అనే బీచ్ పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అలాగే నిమ్మ, నారింజ, బత్తాయి పండ్లు కూడా కాలేయాన్ని డిటాక్స్ చేసి.. శరీరంలోని వ్యర్ధాలను తొలగించేందుకు సహాయపడతాయని కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా నిమ్మ పండ్లు ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గించి.. రక్తంలోని పేరుకుపోయిన మలినాలను తీసేసేందుకు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
నల్ల ద్రాక్షలో ఉండే రెస్వెరాట్రాల్ రక్త కణాలను మెరుగుపరిచి.. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను సాఫీగా ఉంచేలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
వాటర్ మిలన్ కూడా శరీరంలోని పేరుకుపోయిన మలినాలతో పాటు రక్తాన్ని శుద్ధి చేసేందుకు సహాయపడుతుంది..
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