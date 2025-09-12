Health Tip

ఆరోగ్యానికి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో, వంటలో వాడే నూనె కూడా అంతే ముఖ్యం.

Vishnupriya
Sep 12,2025
';

Olive Oil

ఒలివ్ ఆయిల్ వాడితే గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది.. చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది.

 ';

Coconut Oil

కొబ్బరి నూనె రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

 ';

Sunflower Oil

సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్‌లో విటమిన్ E ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది చర్మం, జుట్టుకి ప్రయోజనం చేస్తుంది.

 ';

Mustard Oil

ఆవ నూనె రక్తప్రసరణ బాగా జరిగేలా చేస్తుంది, శరీరానికి వేడి ఇస్తుంది.

 ';

Groundnut Oil

వేరుశనగ నూనె హృదయ సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

 ';

Healthy Life

ఈ ఐదు నూనెలలో ఏదో ఒకటి వాడితే వంటలు రుచిగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్నీ కాపాడుతాయి.

 ';

VIEW ALL

Strawberry: ప్రతిరోజూ స్ట్రాబెర్రీలు తింటే క‌లిగే ప్ర‌యోజ‌నాలు ఇవే..!

2022 top 10 Movies: RRR సహా 2022 టాప్ 10 తెలుగు మూవీస్ ఇవే..

2025లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించిన చిత్రాలు..

Garlic: వెల్లుల్లి తినండి.. ఈ 5 ప్రయోజనాలు మిస్సవ్వకండి..
Read Next Story