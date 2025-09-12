ఆరోగ్యానికి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో, వంటలో వాడే నూనె కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఒలివ్ ఆయిల్ వాడితే గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది.. చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది.
కొబ్బరి నూనె రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్లో విటమిన్ E ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది చర్మం, జుట్టుకి ప్రయోజనం చేస్తుంది.
ఆవ నూనె రక్తప్రసరణ బాగా జరిగేలా చేస్తుంది, శరీరానికి వేడి ఇస్తుంది.
వేరుశనగ నూనె హృదయ సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ ఐదు నూనెలలో ఏదో ఒకటి వాడితే వంటలు రుచిగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్నీ కాపాడుతాయి.