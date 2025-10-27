Must Try List

మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఇడ్లీ రకాలు చాలా ఉన్నా.. ఈ ఆరు రకాల ఇడ్లీలు అందరూ ఇష్టపడతారు.

Vishnupriya
Oct 27,2025
Plain Idli

సాంప్రదాయంగా.. ఉప్పుడు బియ్యం అలానే ఉద్దిపప్పుతో చేసి సాధారణ బియ్యప్పిండి ఇడ్లీ.. నోట్లో కరిగిపోయే రుచితో ఉంటుంది.

Rava Idli

కేవలం రవ్వ నానబెట్టి చేసే రవ్వ ఇడ్లీ.. ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్..

Kanchipuram Idli

మసాలాలతో చేసే ఫ్లేవర్‌ఫుల్ ఇడ్లీ.. కాంచీపురం ఇడ్లీ. ఇడ్లీ పిండిలో తిరగమాత వేసి ఇడ్లీలు పెడతారు.

Moong Dal Idli

పెసర్లతో చేసే పెసర్ల ఇడ్లీ.. ప్రోటీన్‌తో నిండి ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది.

Millet Idli

బియ్యం బదులు ..మిల్లెట్స్‌తో చేసే తక్కువ కేలరీ ఇడ్లీ మిల్లెట్ ఇడ్లీ . బరువు తాగాలి అనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Stuffed Idli

ఇడ్లీ పిండిలో ఆనియన్స్, ఆలూ ఇలా ఏదైనా స్టఫ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే...ఆ ఇడ్లీ రుచి కూడా చాలా బావుంటుంది

