Walk after lunch

తిన్న వెంటనే కనీసం 20 నిమిషాల పాటు నడవండి.

Vishnupriya
Sep 02,2025
';

Avoid Sugar

చక్కెరను పూర్తిగా నివారించండి. కావాలంటే కొద్దిగా బెల్లం లేదా తేనె ఉపయోగించుకోండి.

 ';

Avoid Pickles

అధిక ఉప్పు అనగా ఊరగాయ లాంటి పదార్థాలకు దూరంగా ఉందండి..

 ';

Limit Deep Fried Item

డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్.. నెలలో రెండు సార్లు మించి తినకండి.

 ';

Do Planks

రోజుకు కనీసం మూడుసార్లు ప్లాంక్ చేయండి.. 20 సెకండ్ల నుంచి ప్రారంభించి ఒక్కో ప్లాంక్ 40 సెకండ్లు చేయొచ్చు.

';

Physical Activity

ఈరోజు ఒక కనీసం 40 నిమిషాల పాటు శారీరక శ్రమ ఉండేలా చూసుకోండి.

';

Prefer Steps Over Lift

లిస్టు బదులు మెట్లు ఎక్కడం అలవాటు చేసుకోండి.

 ';

VIEW ALL

Parivartini Ekadashi: శ్రీమహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన పరివర్తిని ఏకాదశి..ఈ పనులు చేస్తే మీ ఇంట్లో భారీగా ధనప్రవాహాం..!

Pome Granate: దానిమ్మ పండు వీరికి విషంతో సమానం..!.. అస్సలు తినొద్దు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Food For Health: ఏ జబ్బుకి.. ఏది తినాలో తెలుసా…ఆహారంతోనే వైద్యం..

Chicken: చికెన్‌ తిని వెంటనే పడుకుంటున్నారా?
Read Next Story