తిన్న వెంటనే కనీసం 20 నిమిషాల పాటు నడవండి.
చక్కెరను పూర్తిగా నివారించండి. కావాలంటే కొద్దిగా బెల్లం లేదా తేనె ఉపయోగించుకోండి.
అధిక ఉప్పు అనగా ఊరగాయ లాంటి పదార్థాలకు దూరంగా ఉందండి..
డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్.. నెలలో రెండు సార్లు మించి తినకండి.
రోజుకు కనీసం మూడుసార్లు ప్లాంక్ చేయండి.. 20 సెకండ్ల నుంచి ప్రారంభించి ఒక్కో ప్లాంక్ 40 సెకండ్లు చేయొచ్చు.
ఈరోజు ఒక కనీసం 40 నిమిషాల పాటు శారీరక శ్రమ ఉండేలా చూసుకోండి.
లిస్టు బదులు మెట్లు ఎక్కడం అలవాటు చేసుకోండి.
