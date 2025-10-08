రోజూ ఒక యాపిల్ తింటే ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండి బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, శరీరంలో కొవ్వు పేరుకోకుండా చేస్తుంది. తేలికగా తినదగిన పండు.
నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండి శరీరంలో టాక్సిన్స్ను బయటకు పంపిస్తుంది. తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ హైడ్రేషన్.
విటమిన్ C పుష్కలంగా ఉండి కొవ్వు కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. తీపి తక్కువగా ఉండే ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక.
బ్రోమెలైన్ ఎంజైమ్ ఉన్నందున కొవ్వు కరిగించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. బరువు తగ్గడంలో సహజ మిత్రం.
ఫైబర్, పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండి శరీరానికి శక్తినిస్తుంది. అదనపు ఆకలి తగ్గిస్తుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండి కొవ్వును తగ్గించి రక్తప్రసరణ మెరుగుపరుస్తుంది.
