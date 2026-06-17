Curd Rice: పెరుగన్నం కేవలం కంఫర్ట్ ఫుడ్ కాదు.. అమృతం..
చాలామంది ఎక్కువగా రాత్రి సమయాల్లో తప్పకుండా పెరుగన్నం తింటూ ఉంటారు. ఇలా తినడం వల్ల శరీరానికి ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి.
రోజు పెరుగన్నం తినడం వల్ల కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయని కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు.
నిజానికి పెరుగన్నంలో ఎన్నో రకాల పోషకాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో ప్రోటీన్లు కండరాల బలాన్ని పెంచేందుకు సహాయపడతాయి.
రోజు పెరుగన్నం తినడం వల్ల శరీర ఎదుగుదలకు కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎక్కువగా పెరుగన్నం తినడం వల్ల శరీరానికి కాల్షియం లభిస్తుంది దీనివల్ల ఎముకల ఆరోగ్యం మెరుగుపడి.. పళ్లకు సంబంధించిన సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
అలాగే ఇందులో ప్రోబయోటిక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.. కాబట్టి జీర్ణ క్రియను ఆరోగ్యవంతంగా చేసేందుకు సహాయపడతాయి.
ముఖ్యంగా ఇందులో లభించే ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా మలబద్ధకంతో పాటు గ్యాస్టిక్ వంటి సమస్యలు రాకుండా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఇందులో విటమిన్ B12, విటమిన్ B2 (రైబోఫ్లావిన్) కూడా ఎక్కువగా లభిస్తాయి. ఇవే కాకుండా బోలెడు ఖనిజాలు ఇందులో ఉంటాయి. కాబట్టి పెరుగన్నం తినడం శరీరానికి ఎంతో మంచిది..
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