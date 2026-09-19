Dates benefits: పరగడుపున డైలీ రెండు ఖర్జూరాలను తింటే.. వారంలో మీ పొట్టలో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే..!
ఖర్జూరాలలో అనేక విటమిన్లు , మినరల్ లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
జుట్టు రాలడం,తెల్లవెంట్రుకల సమస్యలు పూర్తిగాపోతాయి.
రోజు పరగడుపున రెండు ఖర్జూరాలను తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దీనిలోని గుణాలు శరీరంలో జీవక్రియలను వేగవంతం చేస్తాయి.
పీరియడ్ లలో కలిగే కడుపునొప్పిని దూరం చేస్తుంది.
ఖర్జూరాలలో ఉండే గుణాలు సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి కాపాడతాయి.
నడుము నొప్పి, బెల్లీ ఫ్యాట్ లను దూరం చేస్తుంది.
జాగింగ్ , రన్నింగ్ లు చేసేవారు తప్పకుండా ఖర్జూరాలను తినాలని చెప్తారు.
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