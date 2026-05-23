Coriander Powder Benefits: ప్రతిరోజూ కొత్తిమీర పొడి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Published by: Vishnupriya | May 23, 2026

Controls Body Heat

కొత్తిమీర శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. వేసవిలో ఇది మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

Rich in Nutrients

ఇందులో విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి మంచి పోషకాలు అందిస్తాయి.

Good for Skin

కొత్తిమీర పొడి శరీరంలోని టాక్సిన్స్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతో చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది.

How to Consume

కొత్తిమీర పొడిని మజ్జిగలో లేదా కూరల్లో కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకుంటే రుచి కూడా బాగుంటుంది.

Boosts Immunity

ఇది ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. తరచూ జబ్బులు వచ్చే వారికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

Healthy Daily Habit

రోజూ సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇంటి ఆహారంతో కలిపి తీసుకోవడం మంచిది.

Disclaimer

ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆహారం తీసుకోండి.

