Roasted Peanuts: వేయించిన వేరుశెనగ తింటే లాభాలే లాభాలు!

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

మీకు వేయించిన వేరుశెనగలు తినడం అలవాటు ఉందా? వీటిని ఇలా తినడం మంచిదేనా?

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

వేయించిన వేరుశనగలు తినడం వల్ల శరీరానికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన వివిధ రకాల పోషకాలు లభిస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

వేయించిన వేరుశనగలో ప్రోటీన్ ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది. ఇది శరీర ఎదుగుదలకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

వేయించిన వేరుశెనగలో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తాయి ఇవి గుండెకు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

వేరుశనగలో పీచు పదార్థం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ క్రియను మెరుగుపరచడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

ముఖ్యంగా ఇందులో విటమిన్ ఈ తో పాటు విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, జింక్, ఐరన్ ఇందులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి శరీరానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే కొన్ని అద్భుతమైన గుణాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొవ్వును పెంచుతాయి..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jun 10, 2026

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