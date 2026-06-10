Roasted Peanuts: వేయించిన వేరుశెనగ తింటే లాభాలే లాభాలు!
మీకు వేయించిన వేరుశెనగలు తినడం అలవాటు ఉందా? వీటిని ఇలా తినడం మంచిదేనా?
వేయించిన వేరుశనగలు తినడం వల్ల శరీరానికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన వివిధ రకాల పోషకాలు లభిస్తాయి.
వేయించిన వేరుశనగలో ప్రోటీన్ ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది. ఇది శరీర ఎదుగుదలకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
వేయించిన వేరుశెనగలో మోనోఅన్శాచురేటెడ్, పాలీఅన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తాయి ఇవి గుండెకు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి.
వేరుశనగలో పీచు పదార్థం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ క్రియను మెరుగుపరచడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ముఖ్యంగా ఇందులో విటమిన్ ఈ తో పాటు విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, జింక్, ఐరన్ ఇందులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి శరీరానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే కొన్ని అద్భుతమైన గుణాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొవ్వును పెంచుతాయి..
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