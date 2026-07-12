బాదం పొట్టు తీసి ఎందుకు తినాలో తెలుసా? ఈ లాభాలు తెలిస్తే వదలరు..
మీరు కూడా ఎప్పుడు నానబెట్టిన బాదం తీసుకుంటూ ఉంటారా? దీనివల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలుసా?
బాదం సాధారణంగా తీసుకోకుండా నానబెట్టి తీసుకుంటే ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇలా నానబెట్టిన బాదం తీసుకోవడం వల్ల అందులో లభించే పోషక గుణాలు రెట్టింపు అవుతాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ముఖ్యంగా బాదం పొట్టులో ఉండే టాన్సిన్ (Tannins) అనే పదార్థం పోషకాల గ్రహింపును అడ్డుకుంటుంది. నానబెట్టి పొట్టు తీసేసి తింటే మంచి లాభాలు పొందుతారు.
అంతేకాకుండా ఇందులో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించేందుకు సహాయపడుతుంది.
నానబెట్టిన బాదం లో ఒమేగా-3, ఒమేగా-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే ప్రోటీన్ శరీర దృఢత్వానికి కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఈ జుట్టును ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచేందుకే కాకుండా చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.
అలాగే నానబెట్టిన బాదంలో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీర బరువులు సులభంగా నియంత్రిస్తుంది.
ఇందులో లభించే గుణాలు గుండెను శక్తివంతంగా చేసేందుకు సహాయపడతాయి..
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