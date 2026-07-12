బాదం పొట్టు తీసి ఎందుకు తినాలో తెలుసా? ఈ లాభాలు తెలిస్తే వదలరు..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

మీరు కూడా ఎప్పుడు నానబెట్టిన బాదం తీసుకుంటూ ఉంటారా? దీనివల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలుసా?

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

బాదం సాధారణంగా తీసుకోకుండా నానబెట్టి తీసుకుంటే ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

ఇలా నానబెట్టిన బాదం తీసుకోవడం వల్ల అందులో లభించే పోషక గుణాలు రెట్టింపు అవుతాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

ముఖ్యంగా బాదం పొట్టులో ఉండే టాన్సిన్ (Tannins) అనే పదార్థం పోషకాల గ్రహింపును అడ్డుకుంటుంది. నానబెట్టి పొట్టు తీసేసి తింటే మంచి లాభాలు పొందుతారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

అంతేకాకుండా ఇందులో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించేందుకు సహాయపడుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

నానబెట్టిన బాదం లో ఒమేగా-3, ఒమేగా-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే ప్రోటీన్ శరీర దృఢత్వానికి కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఈ జుట్టును ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచేందుకే కాకుండా చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

అలాగే నానబెట్టిన బాదంలో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీర బరువులు సులభంగా నియంత్రిస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

ఇందులో లభించే గుణాలు గుండెను శక్తివంతంగా చేసేందుకు సహాయపడతాయి..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Jul 12, 2026

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