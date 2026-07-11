Tortoise remedies: ఇంట్లో డబ్బులు నిలవడం లేదా..?.. శక్తివంతమైన తాబేలు పరిహరాలు మీ కోసం..!
చాాలా మంది ఎంత సంపాదించిన డబ్బులు నిలవడం లేదని బాధలు పడుతారు.
తాబేలు అనేది శ్రీమహా విష్ణువు దశావతారాల్లో ఒకటి.
తాబేళ్లను ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అనేక విధాలుగా లాభాలు కల్గుతాయి.
ప్రతిరోజు ఉదయం పూట తాబేలును చూస్తే చెడు ప్రభావం ఉండదు.
ఇంట్లో తాబేలు ఉంటే ఆ ఇంట్లో ధనంకు లోటు ఉండదని చెప్తారు.
తాబేలు బొమ్మ లేదా నిజమైన తాబేలు పెట్టుకున్న కూడా మంచి ఫలితాలు కన్పిస్తాయి.
అందుకే చాలా మంది ఇటీవల తాబేళ్లను తమ ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారు.
తాబేలు వల్ల ఇంట్లోని నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోయి ఆకస్మిక ధనలాభం కల్గుతుంది.
VIEW ALL
Read Next Story