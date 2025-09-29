Tortoise Vastu Tips: తాబేలు ఇంట్లో పెట్టుకుంటే శుభయోగాలు ప్రాప్తిస్తాయా..?.. అసలు నిజం ఇదే..

Inamdar Paresh
Sep 29,2025
ఇటీవల కాలంలో తాబేళ్లకు విపరీమైన క్రేజ్ పెరిగిందని చెప్పుకొవచ్చు.

చాలా మంది తమ ఇంటిలో తాబేళ్లను తప్పనిసరిగా పెట్టుకుంటున్నారు.

ముఖ్యంగా దేవుడి గదిలో తాబేళ్లను పెట్టుకుంటున్నారు.

తాబేలును దశావాతారాల్లో ఒక విష్ణువు అవతారంగా చెబుతారు.

తాబేలును ఇంట్లో పెట్టుకుంటే నెగెటివ్ ఎనర్జీదూరం అయి, ధనంను ఆకర్శిస్తుంది.

తాబేలు వల్ల ఇంట్లో సందల వర్షంతో పాటు, ఓవర్ నైట్ లో మంచి జరుగుతుందంటారు.

అందుకే చాలా మంది తమ ఇంటిలో తాబేలను తప్పకుండా పెట్టుకుంటారు

తాబేలును ఇంట్లోపెట్టుకుని డైలీ నీళ్లను మారుస్తు, తులసీపెట్టుకుని పూజించుకొవాలి.

