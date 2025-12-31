Low Fat Choice

టమాటా పచ్చడి తక్కువ నూనెతో తయారవుతుంది. కేలరీలు తగ్గుతాయి.

Vishnupriya
Dec 31,2025
Vitamin Rich

టమాటాలో విటమిన్ C, లైకోపిన్ ఉంటాయి. ఇవి ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తగ్గిస్తాయి.

Digestion Boost

టమాటా తినడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. గ్యాస్ సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Heart Friendly

టమాటాలో ఉండే పోషకాలు గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. కోలెస్ట్రాల్ నిలువ నిలుపుతుంది.

Recipe

ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం.. ముందుగా 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి, 2 కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలను, 2 పచ్చిమిరపకాయలను, 2 ఎండు మిరపకాయలను, కొద్దిగా చింతపండును అందులో వేసి బాగా మగ్గనివ్వాలి.

Final Step

టమాటా బాగా ఉడికి తరువాత ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని.. మిక్సీ జార్లో వేసి.. కొద్దిగా ఉప్పు.. ఒలిచి పెట్టుకున్న వెల్లి పాయలు.. వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. దీన్ని ఇప్పుడు తిరగమాత పెట్టుకుంటే చాలు ఎంతో రుచికరమైన టమాటా పచ్చడి.

