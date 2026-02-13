Early Grey Problem

ఇప్పటి కాలంలో 20 ఏళ్లకే తెల్ల జుట్టు రావడం చాలా మందికి సాధారణమైపోతుంది.

Vishnupriya
Feb 13,2026
Nutrition Deficiency

విటమిన్ B12, ఐరన్ లోపం వల్ల కూడా జుట్టు తెల్లబడే అవకాశం ఉంటుంది.

Natural Oil Massage

వారానికి రెండు సార్లు ఆముదం లేదా కొబ్బరి నూనెతో తల మసాజ్ చేయాలి. అయితే ఈ నూనెలో కొద్దిగా ఉసిరికాయ పొడి అలానే కొద్దిగా కరివేపాకు పొడి కలుపుకొని జుట్టుకు పెట్టుకోవాలి.

Amla Powder

ఉసిరి పొడి లేదా ఉసిరి నూనె జుట్టు రంగు కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.

Curry Leaves Use

కరివేపాకు నూనె జుట్టు వేర్లను బలపరచి తెల్లబడడాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Stress Control

ఒత్తిడి తగ్గించకపోతే తెల్ల జుట్టు సమస్య పెరుగుతుంది.

Healthy Diet Role

ప్రోటీన్, విటమిన్‌లు ఉన్న ఆహారం తప్పనిసరి.

