ఇప్పటి కాలంలో 20 ఏళ్లకే తెల్ల జుట్టు రావడం చాలా మందికి సాధారణమైపోతుంది.
విటమిన్ B12, ఐరన్ లోపం వల్ల కూడా జుట్టు తెల్లబడే అవకాశం ఉంటుంది.
వారానికి రెండు సార్లు ఆముదం లేదా కొబ్బరి నూనెతో తల మసాజ్ చేయాలి. అయితే ఈ నూనెలో కొద్దిగా ఉసిరికాయ పొడి అలానే కొద్దిగా కరివేపాకు పొడి కలుపుకొని జుట్టుకు పెట్టుకోవాలి.
ఉసిరి పొడి లేదా ఉసిరి నూనె జుట్టు రంగు కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.
కరివేపాకు నూనె జుట్టు వేర్లను బలపరచి తెల్లబడడాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఒత్తిడి తగ్గించకపోతే తెల్ల జుట్టు సమస్య పెరుగుతుంది.
ప్రోటీన్, విటమిన్లు ఉన్న ఆహారం తప్పనిసరి.