ఉలవలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇందులో మటన్ తింటే వచ్చే కంటే ఎక్కువ ప్రొటీన్ వస్తుంది. శరీరాన్ని ఉక్కులా మార్చుతుంది. ఉలవలతో దోశలు చేసుకుంటే రుచితోపాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ఉలవలలో ప్రోటీన్ మటన్ కంటే 10రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. శరీర కణాలకు, కండరాల బలానికి ఇది అత్యంత అవసరమైన పోషకమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఉలవలలో ఉన్న ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉండేలా చేస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఉలవల దోశ ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ అని చెప్పవచ్చు
ఉలవల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి షుగర్ ఉన్నవారు ఈ దోశను నిస్సంకోచంగా తినవచ్చు.
ఉలవల్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తాయి. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఉలవల్లో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ అధికంగా ఉండటంతో ఎముకల బలాన్ని పెంచుతాయి. పిల్లలు, వృద్ధులకు మేలు చేస్తుంది.
ఉలవలు చాలా చౌకగా దొరుకుతాయి. కానీ వాటి పోషక విలువలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సాధారణ దోశలో కొంత ఉలవ పిండి కలిపిన ఆహార విలువ పెరుగుతుంది.
ఉలవలు, బియ్యం (2:1 నిష్పత్తిలో) రాత్రంతా నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని అల్లం, జీలకర్ర, కొద్దిగా ఉప్పుతో కలిపి మిక్సీ లో గ్రైండ్ చేయాలి. ఫెర్మెంట్ అయ్యాక సాధారణ దోశలా వేసుకోవచ్చు.
ఉలవలతో చేసిన దోశ బయట కరకరలాడుతూ, లోపల నారముగా ఉంటుంది. ఈ రకమైన దోశకు నెయ్యి లేదా పచ్చిమిరపకాయ చట్నీ కలిపితే రుచి బాగుంటుంది.
ఉలవల్లో ఉండే ఐరన్, జింక్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. జలుబు, ఫ్లూ వంటి వ్యాధులను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఉలవ దోశను వారంలో కనీసం రెండు సార్లు తినడం వల్ల ప్రోటీన్ శరీరానికి అందుతుంది. జిమ్ వెళ్లే వారు లేదా ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టే వారు ఈ దోశను బ్రేక్ఫాస్ట్గా తీసుకుంటే ఎనర్జీ లెవెల్ పెరుగుతుంది.