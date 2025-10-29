Ulavalu Dosa: మటన్ కంటే 10రేట్లు ఎక్కువ బలాన్నిచ్చే ఈ గింజల పిండితో వేసిన దోశలు తింటే వదిలిపెట్టరు..!!

Bhoomi
Oct 29,2025
ఉలవలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇందులో మటన్ తింటే వచ్చే కంటే ఎక్కువ ప్రొటీన్ వస్తుంది. శరీరాన్ని ఉక్కులా మార్చుతుంది. ఉలవలతో దోశలు చేసుకుంటే రుచితోపాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

ప్రోటీన్ పవర్‌హౌస్:

ఉలవలలో ప్రోటీన్‌ మటన్‌ కంటే 10రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. శరీర కణాలకు, కండరాల బలానికి ఇది అత్యంత అవసరమైన పోషకమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బరువు తగ్గాలనుకునేవారు:

ఉలవలలో ఉన్న ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉండేలా చేస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఉలవల దోశ ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ అని చెప్పవచ్చు

షుగర్ పేషంట్లకు:

ఉలవల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి షుగర్ ఉన్నవారు ఈ దోశను నిస్సంకోచంగా తినవచ్చు.

గుండె ఆరోగ్యానికి:

ఉలవల్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తాయి. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఎముకలకు బలం:

ఉలవల్లో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ అధికంగా ఉండటంతో ఎముకల బలాన్ని పెంచుతాయి. పిల్లలు, వృద్ధులకు మేలు చేస్తుంది.

తక్కువ ఖర్చు ఎక్కువ పోషణ:

ఉలవలు చాలా చౌకగా దొరుకుతాయి. కానీ వాటి పోషక విలువలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సాధారణ దోశలో కొంత ఉలవ పిండి కలిపిన ఆహార విలువ పెరుగుతుంది.

ఎలా తయారు చేయాలి:

ఉలవలు, బియ్యం (2:1 నిష్పత్తిలో) రాత్రంతా నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని అల్లం, జీలకర్ర, కొద్దిగా ఉప్పుతో కలిపి మిక్సీ లో గ్రైండ్ చేయాలి. ఫెర్మెంట్ అయ్యాక సాధారణ దోశలా వేసుకోవచ్చు.

కరకరలాడే టెక్స్చర్:

ఉలవలతో చేసిన దోశ బయట కరకరలాడుతూ, లోపల నారముగా ఉంటుంది. ఈ రకమైన దోశకు నెయ్యి లేదా పచ్చిమిరపకాయ చట్నీ కలిపితే రుచి బాగుంటుంది.

ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది:

ఉలవల్లో ఉండే ఐరన్‌, జింక్‌, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. జలుబు, ఫ్లూ వంటి వ్యాధులను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

రోజువారీ ఆహారంలో:

ఉలవ దోశను వారంలో కనీసం రెండు సార్లు తినడం వల్ల ప్రోటీన్ శరీరానికి అందుతుంది. జిమ్‌ వెళ్లే వారు లేదా ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టే వారు ఈ దోశను బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌గా తీసుకుంటే ఎనర్జీ లెవెల్ పెరుగుతుంది.

