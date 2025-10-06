కావలసిన పదార్థాలు: మినప్పప్పు -రెండు కప్పులు, ఎర్రగడ్డ (ఉల్లి)-1, ఎండుమిర్చి- రెండు, ఉప్పు, చింతపండు, నూనె
పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి మినప్పప్పు, ఎర్ర మిర్చి వేయించి బంగారు రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి.
తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, చింతపండు, ఉప్పు వేసి మిక్సీలో వేసి చట్నీలా గ్రైండ్ చేయాలి.
పాన్లో ఆవాలు, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి వేయించి చట్నీపై పోయాలి. ఇది రుచి రెట్టింపు చేస్తుంది.
ఉల్లి తీపి, మినప్పప్పు కారం కలయిక నోట్లో వేసుకున్న వెంటనే నోరూరిస్తుంది.
ఇది ఇడ్లీ, దోస, ఉప్మా, పూరి.. ఏ వంటకానికైనా సరైన కాంబినేషన్.
అప్పటికప్పుడు రుచి మరింత బాగుంటుంది. ఫ్రిజ్లో ఒక రోజు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు.