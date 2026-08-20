వరలక్ష్మీ దేవికి ప్రీతికరమైన 5 రకాల నైవేద్యాలు.. ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండి!

బియ్యం, పాలు, బెల్లం మరియు నెయ్యితో తయారుచేసే పరమాన్నం అంటే వరలక్ష్మీ దేవికి అత్యంత ప్రీతికరం.
శ్రావణ పూజల్లో ప్రసాదంగా నివేదించే పులిహోర (చింతపండు లేదా నిమ్మకాయ) శుభానికి, సమృద్ధికి సంకేతం.
కమ్మటి పెరుగన్నంలో తాలింపు, అల్లం, మిరియాలు వేసి చేసే దద్యోజనం అమ్మవారికి చల్లదనాన్ని, భక్తులకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది.
శనగపప్పు, బెల్లం పూర్ణంతో తయారుచేసే బూరెలు శ్రావణ పూజల ప్రత్యేకత.
పెసరపప్పు, బియ్యం, బెల్లం, ఎండుద్రాక్ష, జీడిపప్పులతో నెయ్యి ఘుమఘుమలతో చేసే చక్రపొంగలి దివ్యమైన నైవేద్యం.
ఈ 5 రకాల నైవేద్యాలను పూజా సమయానికి తక్కువ వ్యవధిలోనే ఇంట్లో సులభంగా సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
నైవేద్యాల తయారీలో ఎంతో నిష్ట, పరిశుభ్రత మరియు భక్తిశ్రద్ధలు పాటించడం ముఖ్యం.
పత్రం, పుష్పం, ఫలంతో పాటు భక్తితో నివేదించే ఈ ప్రసాదాలతో వరలక్ష్మీదేవి అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తుంది.
ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతంలో మీ ఇంట్లో కూడా ఈ నైవేద్యాలు సిద్ధం చేసి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు అవ్వండి..