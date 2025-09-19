చాలా మంది ఎంత కష్టపడిన సరైన గుర్తింపు రావట్లేదని టెన్షన్ పడిపోతుంటారు.
లవంగాలను కర్పూరం వెలిగించి దాని పొగను ఇంట్లో ఇస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది.
లవంగాలను పసుపు రంగు బట్టలో పెట్టి లాకర్ లో పెడితే ధనంను ఆకర్శిస్తుంది.
లవంగాలను పాకెట్ లో పెట్టుకుంటే అది నెగెటివ్ ఎగర్జీని దూరం చేస్తుంది.
లవంగాలు తినేవారిలో పాజిటివ్ ఆలోచన శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
5 లవంగాలను తీసుకుని పారే నీళ్ల దగ్గరకు వెళ్లి అక్కడ వదిలేసి వెనక్కి చూడకుండా ఇంటికి రావాలి.
లవంగాలలో ముఖ్యంగా శనిదోషంను నివారించే గుణం కూడా ఉంటుందంటారు.
మరోవైపు లవంగాలను ఇంట్లో ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఉపయోగిస్తే చాలా టెస్ట్ గా అవుతుంది.
లవంగాల వల్ల జీవక్రియలు కూడా వేగవంతం అవుతాయి.