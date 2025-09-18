సొరకాయలో నీటి శాతంతో పాటు ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ. ఇది రక్తపోటు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
టమోటాలో లైకోపిన్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది హృదయానికి మేలు చేసి బీపీ నియంత్రిస్తుంది.
బీట్ రూట్ నైట్ రేట్స్ రక్తనాళాలను సడలించి బీపీ తగ్గిస్తాయి.
కీరా శరీరంలో వేడిని తగ్గించి రక్తపోటును నియంత్రించేందుకు ఉపయోగపడతాయి.
క్యారట్లో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండటం వలన సోడియం ప్రభావం తగ్గి బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది.
బ్రోకలీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అధికంగా ఉండటం వలన గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
పాలకూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం సమృద్ధిగా ఉండి రక్త ప్రసరణ సాఫీగా చేస్తాయి.
వెల్లుల్లి సహజ రక్తపోటు నియంత్రణంగా పనిచేసి బీపీ తగ్గిస్తుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం వైద్య సలహా కాదు. మీ ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారం కోసం సంబంధిత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి.