బీపీ 180 ఉన్నా నార్మల్ అవ్వాలంటే తాగాల్సిన కూరగాయల సూప్స్ ఇవే..!!

Bhoomi
Sep 18,2025
';

సొరకాయ సూప్

సొరకాయలో నీటి శాతంతో పాటు ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ. ఇది రక్తపోటు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

 ';

టమోటా సూప్

టమోటాలో లైకోపిన్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది హృదయానికి మేలు చేసి బీపీ నియంత్రిస్తుంది.

 ';

బీట్‌రూట్ సూప్

బీట్‌ రూట్ నైట్ రేట్స్ రక్తనాళాలను సడలించి బీపీ తగ్గిస్తాయి.

 ';

కీరా సూప్

కీరా శరీరంలో వేడిని తగ్గించి రక్తపోటును నియంత్రించేందుకు ఉపయోగపడతాయి.

';

క్యారెట్ సూప్

క్యారట్‌లో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండటం వలన సోడియం ప్రభావం తగ్గి బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది.

 ';

బ్రోకలీ సూప్

బ్రోకలీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అధికంగా ఉండటం వలన గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

 ';

పాలకూర సూప్

పాలకూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం సమృద్ధిగా ఉండి రక్త ప్రసరణ సాఫీగా చేస్తాయి.

 ';

వెల్లుల్లి సూప్

వెల్లుల్లి సహజ రక్తపోటు నియంత్రణంగా పనిచేసి బీపీ తగ్గిస్తుంది.

 ';


గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం వైద్య సలహా కాదు. మీ ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారం కోసం సంబంధిత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి.

 ';

VIEW ALL

Cobra Snakes: ఈ మొక్కలు చచ్చిన ఇంట్లో పెట్టుకొవద్దు..!.. పాములను అయస్కాంతంలా లాగేస్తాయి..!

Cooking Tips: అన్నం ముద్ద అవ్వకుండా వదులుగా రావాలంటే పాటించాల్సిన 8 టిప్స్ ఇవే..!!

Weight Loss: 30 ఏళ్లు పైబడినవారు బరువు తగ్గడానికి 5 గోల్డెన్‌ టిప్స్‌..

Peanuts Benefits: రోజు గుప్పెడు ఉడకపెట్టిన వేరుశనగ పప్పులు తింటే.. ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా?
Read Next Story