Vitamin B Deficiency

విటమిన్ బి లోపం వల్ల అలసట, బలహీనత, జుట్టు రాలిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

Vishnupriya
Sep 16,2025
Healthy Tiffin

ఇలాంటి సమస్యల్ని తగ్గించడానికి మన దక్షిణ భారత వంటల్లో కొన్ని మంచి టిఫిన్ వంటకాలు ఉన్నాయి.

Idli Power

ప్రోటీన్, విటమిన్ బి లతో.. నిండిన ఇడ్లీ తింటే శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయి.

Dosa Benefit

అలాగే బియ్యం, పెసర పప్పుతో చేసే దోస కూడా విటమిన్ బి లోపాన్ని.. తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తుంది.

Upma Option

రవ్వ ఉప్మా.. కూడా విటమిన్ బి తో పాటు శక్తి ఇచ్చే మంచి టిఫన్.

Daily Diet

ఇలాంటి టిఫన్ వంటకాలను ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా చేర్చుకుంటే విటమిన్ బి పుష్కలంగా అందుతుంది.

Energy Boost

విటమిన్ బి సమృద్ధిగా అందడంతో శరీరం చురుకుగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

