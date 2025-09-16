విటమిన్ బి లోపం వల్ల అలసట, బలహీనత, జుట్టు రాలిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
ఇలాంటి సమస్యల్ని తగ్గించడానికి మన దక్షిణ భారత వంటల్లో కొన్ని మంచి టిఫిన్ వంటకాలు ఉన్నాయి.
ప్రోటీన్, విటమిన్ బి లతో.. నిండిన ఇడ్లీ తింటే శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయి.
అలాగే బియ్యం, పెసర పప్పుతో చేసే దోస కూడా విటమిన్ బి లోపాన్ని.. తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తుంది.
రవ్వ ఉప్మా.. కూడా విటమిన్ బి తో పాటు శక్తి ఇచ్చే మంచి టిఫన్.
ఇలాంటి టిఫన్ వంటకాలను ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా చేర్చుకుంటే విటమిన్ బి పుష్కలంగా అందుతుంది.
విటమిన్ బి సమృద్ధిగా అందడంతో శరీరం చురుకుగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.