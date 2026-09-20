కాళ్ల నొప్పులు, నీరసంతో బాధపడుతున్నారా? ఈ విటమిన్ లోపం కావచ్చు..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల్లో విటమిన్ బి 12 అత్యంత కీలకమైంది. బి12 ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి, నరాల వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేసేందుకు, శరీరానికి శక్తిని అందించేందుకు కీలకం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
బి12 లోపం ఒక్కసారిగా కాకుండా నెమ్మదిగా అభివ్రుద్ధి చెందుతుంది. దీని ప్రారంభ లక్షణాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వాటిని తేలికగా తీసుకుంటారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
రాత్రి బాగా నిద్రపోయిన తర్వాత కూడా, పగలంతా అలసటగా, నీరసంగా అనిపించడం మొదటి లక్షణం. శరీర కణాలకు ఆక్సిజన్ను తీసుకువెళ్లే ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తి తగ్గడం దీనికి కారణం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
చేతులు, పాదాలలో తరచుగా జలదరింపు లేదా గుచ్చుతున్నట్లు అనిపించడం మరో ముఖ్యమైన సంకేతం. మైలిన్ అనే రక్షణ పొర ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
చిన్న చిన్న విషయాలు మర్చిపోవడం, ఏకాగ్రత లోపించడం, ఆలోచనా వేగం తగ్గడం వంటివి మెదడుపై B12 లోపం కొన్ని ప్రభావాలు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
నాలుక ఎర్రగా, నునుపుగా, కొన్నిసార్లు వాపుగా (గ్లోసైటిస్) మారుతుంది. నాలుకపై ఉండే చిన్న గుంటలు (పాపిల్లే) తగ్గడం దీనికి కారణం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
మీకు కారణం తెలియని ఆందోళన, చిరాకు, మానసిక స్థితిలో మార్పులు వంటివి కనిపిస్తే, మీరు B12 లోపాన్ని అనుమానించాలి. సెరోటోనిన్ డోపమైన్ వంటి న్యూరోట్రాన్స్మిటర్లు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం దీనికి కారణం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
ఆరోగ్యకరమైన ఎర్ర రక్త కణాలు తగ్గడం వల్ల చర్మం పాలిపోయినట్లుగా లేదా కొద్దిగా పసుపు రంగులో కనిపించవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
శరీరానికి ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గడం, నాడీ వ్యవస్థపై దాని ప్రభావం కారణంగా, నడుస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు తల తిరగడం, సమతుల్యత కోల్పోవడం జరగవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే తీవ్రమైన నరాల సంబంధిత సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. గుడ్లు, పాలు,మాంసంలో బి 12 ఉంటుంది. శాఖాహారులు వైద్యుల సలహా మేరకు సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
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