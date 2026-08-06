తరచూ అలసటగా ఉంటోందా? B12 లోపానికి చెక్ పెట్టే 7 సూపర్ ఫుడ్స్ ఇవే.!

గుడ్లు, అందులోని పచ్చసొన విటమిన్ బి12కి మంచి మూలం. గుడ్లు క్రమం తీసుకుంటే నాడీ వ్యవస్థ పనితీరు, జీవక్రియకు శక్తిని అందిస్తుంది.
పాలు, ఇతర పాల ఉత్పత్తుల్లో కాల్షియం, ప్రొటీన్ తోపాటు విటమిన్ బి 12 పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని క్రమంగా డైట్లో చేర్చుకుంటే ఎముకలు బలంగా మారడం, కండరాల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
సాల్మన్, ట్యూనా, సార్డిన్ల వంటి చేపలలో విటమిన్ బి12, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి మెదడు ఆరోగ్యానికి, గుండె పనితీరుకు తోడ్పడతాయి.
చికెన్లో లీన్ ప్రోటీన్తో పాటు విటమిన్ బి12 కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. డైట్లోచేర్చుకుంటే ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకు, శక్తి ఉత్పత్తికి, ఆరోగ్యకరమైన నాడీ వ్యవస్థ పనితీరుకు తోడ్పడుతుంది.
పనీర్ లో విటమిన్ బి12, ప్రోటీన్, కాల్షియంను అందిస్తుంది. భోజనంలో పనీర్ను చేర్చుకోవడం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.
సోయా పాలు, టోఫు వంటి సోయా ఉత్పత్తులు.. శాకాహారులకు, విటమిన్ బి12 తీసుకోవడాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. అవి మొక్కల ఆధారిత పోషణను అందించి, ఆరోగ్యకరమైన శక్తి స్థాయికి దోహదం చేస్తాయి.