తరచూ అలసటగా ఉంటోందా? B12 లోపానికి చెక్ పెట్టే 7 సూపర్ ఫుడ్స్ ఇవే.!

Published by: Bhoomi | Aug 06, 2026

తరచుగా అలసట, నరాల బలహీనత, జుట్టు ఊడిపోవడం ఇవన్నీ కూడా బి12లోపంతో వచ్చే సమస్యలు. బి12లోపానికి చెక్ పెట్టే 7 సూపర్ ఫుడ్స్ ఏవో చూద్దాం.

Published by: Bhoomi | Aug 06, 2026

గుడ్లు:

గుడ్లు, అందులోని పచ్చసొన విటమిన్ బి12కి మంచి మూలం. గుడ్లు క్రమం తీసుకుంటే నాడీ వ్యవస్థ పనితీరు, జీవక్రియకు శక్తిని అందిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 06, 2026

పాలు:

పాలు, ఇతర పాల ఉత్పత్తుల్లో కాల్షియం, ప్రొటీన్ తోపాటు విటమిన్ బి 12 పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని క్రమంగా డైట్లో చేర్చుకుంటే ఎముకలు బలంగా మారడం, కండరాల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 06, 2026

చేపలు :

సాల్మన్, ట్యూనా, సార్డిన్‌ల వంటి చేపలలో విటమిన్ బి12, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి మెదడు ఆరోగ్యానికి, గుండె పనితీరుకు తోడ్పడతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 06, 2026

చికెన్:

చికెన్‌లో లీన్ ప్రోటీన్‌తో పాటు విటమిన్ బి12 కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. డైట్లోచేర్చుకుంటే ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకు, శక్తి ఉత్పత్తికి, ఆరోగ్యకరమైన నాడీ వ్యవస్థ పనితీరుకు తోడ్పడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 06, 2026

పనీర్:

పనీర్ లో విటమిన్ బి12, ప్రోటీన్, కాల్షియంను అందిస్తుంది. భోజనంలో పనీర్‌ను చేర్చుకోవడం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 06, 2026

సోయా ఉత్పత్తులు:

సోయా పాలు, టోఫు వంటి సోయా ఉత్పత్తులు.. శాకాహారులకు, విటమిన్ బి12 తీసుకోవడాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. అవి మొక్కల ఆధారిత పోషణను అందించి, ఆరోగ్యకరమైన శక్తి స్థాయికి దోహదం చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 06, 2026

VIEW ALL
Read Next Story