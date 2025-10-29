ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ఈ పనులు చేయడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
తెల్లవారజామున నిద్రలేవడం ఎంతో ముఖ్యం. సరైన నిద్ర టైమ్ను పాటించండి
అలా చేయడం వల్ల మీ పనులన్నీ వేగంగా అయిపోవడమే కాకుండా ఎంతో హుషారుగా ఉంటారు
నిద్ర లేవగానే మొబైల్ వాడకం మానేసి యోగా, వ్యాయామం లాంటివి చేయండి.
యోగా, వ్యాయామం శారీరికంగా ఆరోగ్యమే కాకుండా మానసికంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేందుకు సహకరిస్తుంది
నిద్ర లేచిన వెంటనే టీ, కాఫీ తాగడం మానేసి..వేడి నీటిని తీసుకోవం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది
క్రమం తప్పకుండా టైమ్కి టిఫిన్ చేస్తే.. 15 నిమిషాల కంటే ముందుగానే ఆఫీసుకు ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా వెళ్లొచ్చు.