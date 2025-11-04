వారానికి 6 రోజులు, ఉదయం 6 గంటలకు లేదా సాయంత్రం 6 గంటలకు 60 నిమిషాలు నడవడం. ఇదే కొత్త ఫిట్నెస్ ట్రెండ్.
ఉదయపు తాజా గాలి, సహజ కాంతి శరీరానికి ఎనర్జీని అందించి రోజంతా చురుకుగా ఉంచుతుంది.
పని ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో, మానసిక ప్రశాంతత పొందడంలో సాయంత్రం వాకింగ్ చాలా ఉపయోగకరం.
రోజూ ఒక గంట వేగంగా నడవడం గుండె, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.
నడకకు ముందు 6 నిమిషాల వార్మప్ రక్తప్రసరణ పెంచి గాయాల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
వాకింగ్ తర్వాత చల్లబరచడం కండరాల వత్తిడిని తగ్గించి శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది.
ఈ రూల్ ద్వారా రోజూ 6,000–7,000 అడుగులు పూర్తవుతాయి. దీన్ని లాన్సెట్ రీసెర్చ్ కూడా హెల్తీగా గుర్తించింది.
డయాబెటిస్, హైబీపీ, ఊబకాయం, కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యల నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు.
ఈ సింపుల్ రూల్ శారీరక ఫిట్నెస్తో పాటు మానసిక సమతుల్యతను కూడా పెంచుతుంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.