Bhoomi
Nov 04,2025
6-6-6 వాకింగ్ రూల్ :

వారానికి 6 రోజులు, ఉదయం 6 గంటలకు లేదా సాయంత్రం 6 గంటలకు 60 నిమిషాలు నడవడం. ఇదే కొత్త ఫిట్‌నెస్ ట్రెండ్.

ఉదయం 6 గంటల వాకింగ్ బూస్ట్:

ఉదయపు తాజా గాలి, సహజ కాంతి శరీరానికి ఎనర్జీని అందించి రోజంతా చురుకుగా ఉంచుతుంది.

సాయంత్రం 6 గంటల రిలాక్స్ వాక్:

పని ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో, మానసిక ప్రశాంతత పొందడంలో సాయంత్రం వాకింగ్ చాలా ఉపయోగకరం.

60 నిమిషాల వాకింగ్ మాంత్రిక ప్రభావం:

రోజూ ఒక గంట వేగంగా నడవడం గుండె, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

6 నిమిషాల వార్మప్‌ తప్పనిసరి:

నడకకు ముందు 6 నిమిషాల వార్మప్‌ రక్తప్రసరణ పెంచి గాయాల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

6 నిమిషాల కూల్‌డౌన్‌ సీక్రెట్:

వాకింగ్ తర్వాత చల్లబరచడం కండరాల వత్తిడిని తగ్గించి శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది.

రోజుకు 7,000 అడుగుల మ్యాజిక్:

ఈ రూల్‌ ద్వారా రోజూ 6,000–7,000 అడుగులు పూర్తవుతాయి. దీన్ని లాన్సెట్ రీసెర్చ్ కూడా హెల్తీగా గుర్తించింది.

జీవనశైలి వ్యాధులపై చెక్:

డయాబెటిస్‌, హైబీపీ, ఊబకాయం, కొలెస్ట్రాల్‌ వంటి సమస్యల నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు.

ఫిట్ బాడీ, క్లియర్ మైండ్:

ఈ సింపుల్‌ రూల్‌ శారీరక ఫిట్‌నెస్‌తో పాటు మానసిక సమతుల్యతను కూడా పెంచుతుంది.

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

