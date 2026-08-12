వెనుక జేబులో పర్స్‌ పెట్టుకుంటున్నారా? డేంజర్ జోన్ లో పడ్డట్లే..!!

మనలో చాలా మందికి పర్సును ప్యాంట్ వెనక జేబులో పెట్టుకునే అలవాటు ఉంటుంది. అది కూడా గంటల తరబడి అలాగే కూర్చోవడం రోజువారీ జీవితంలో భాగంగా మారింది.
కానీ ఈ చిన్న అలవాటే పెద్ద సమస్యకు కారణం అవుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నడుము నొప్పి, కాళ్లలో తిమ్మిరి, పిరుదుల్లో నొప్పి వంటి సమస్యల కారణం అవుతుందట.
కొందరిలో వెన్నుముక సమస్యలా కనిపించినా.. అసలు కారణం పర్సు కావచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మన శరీరంలో సయాటిక్ నర్వ్ అనేది అతిపెద్ద నరం.
ఇది నడుము నుండి తుంటి మీదుగా కాళ్ళ వరకు విస్తరించి ఉంటుంది. ఎక్కువ సేపు వెనుక జేబులో బరువైన పర్సు పెట్టుకుని కూర్చోవడం వల్ల ఆ నరంపై ఒత్తిడి పడుతుంది.
దీనిని 'ఫ్యాట్ వాలెట్ సిండ్రోమ్' అంటారు. ఈ ఒత్తిడి వల్ల నరంలో చికాకు వాపు వస్తాయి. దీని లక్షణాలలో నడుము నొప్పి, తుంటిలో మంట, కాళ్ళ నొప్పి, తిమ్మిర్లు, జలదరింపు వంటివి ఉంటాయి.
రోజంతా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చునే ఉద్యోగులు, డ్రైవర్లు, తరచుగా ప్రయాణించేవారికి ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మీ పర్సులో అదనపు కార్డులు, నోట్లు, నగదు ఉంచుకోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది. అయితే, చాలా సందర్భాలలో, ఈ సమస్యకు మందులు అవసరం లేదు.
మీ పర్సును వెనుక జేబులో కాకుండా ముందు జేబులో లేదా బ్యాగ్లో ఉంచుకోవడం, ప్రతి 30 నుండి 45 నిమిషాలకు లేచి నడవడం, సరైన భంగిమలో కూర్చోవడం వంటి అలవాట్లు నొప్పిని తగ్గించగలవు.
నిరంతర నొప్పి, కాళ్ళలో బలహీనత, నడవడంలో ఇబ్బంది లేదా మూత్ర, మల విసర్జనపై నియంత్రణ కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు మీకు కనిపిస్తే, వెంటనే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.