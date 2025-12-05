మీ కొవ్వు కొవ్వొత్తిలా కరిగిపోవాలా.. ఈ డ్రింక్స్ తాగితే చాలు..!

Aruna Maharaju
Dec 05,2025
';

నిమ్మరసం

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం కలుపుకొని తాగడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.

';

గ్రీన్ టీ

ప్రతిరోజూ గ్రీన్ టీ తాగితే అందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించేందుకు సహాయపడతాయి.

';

టమాటా జ్యూస్

టమాటాల్లో ఉండే లైకోపీన్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించేందుకు ఎంతో సహాయపడుతుంది.

';

బీట్‌రూట్ జ్యూస్

బీట్‌రూట్‌లో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీనిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వల్ల కొవ్వు తగ్గుతుంది.

';

దానిమ్మ జ్యూస్

దానిమ్మ రసంలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

';

ఆరెంజ్ జ్యూస్

ఆరెంజ్ జ్యూస్ లో తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

';

మందారపూల టీ

మందార పూలతో చేసిన టీలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే పవర్ ఉంటుంది.

';

