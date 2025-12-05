గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం కలుపుకొని తాగడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.
ప్రతిరోజూ గ్రీన్ టీ తాగితే అందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించేందుకు సహాయపడతాయి.
టమాటాల్లో ఉండే లైకోపీన్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించేందుకు ఎంతో సహాయపడుతుంది.
బీట్రూట్లో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీనిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వల్ల కొవ్వు తగ్గుతుంది.
దానిమ్మ రసంలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ఆరెంజ్ జ్యూస్ లో తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
మందార పూలతో చేసిన టీలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే పవర్ ఉంటుంది.