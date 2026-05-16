Watermelon Facts: పుచ్చకాయల్ని తినేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..!
సమ్మర్ లో పుచ్చకాయలు మార్కెట్ లో ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వస్తాయి.
పుచ్చకాయల్ని తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కల్గుతాయి.
వాటర్ మిలన్లలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
వాటర్ మిలన్ మీద కొంత మంది కారం, ఉప్పు చల్లి మరీ తింటారు.
దీని వల్ల కడుపునొప్పి, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఏర్పడతాయి.
అందుకే వాటర్ మిలన్ ను వీటితో పాటు మిక్స్ చేసుకుని అస్సలు తినకూడదు.
వాటర్ మిలన్ లో ఉండే గింజలను కూడా కడుపులో పొకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి.
ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటించి పుచ్చకాయల్ని తింటే ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు.
