మెంతుల నీరు మెటబాలిజం వేగాన్ని పెంచుతుంది. ఫ్యాట్ బర్న్ అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. రోజూ ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే బరువు తగ్గడంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
మెంతులో ఉన్న సొల్యూబుల్ ఫైబర్ గ్లూకోజ్ శోషణను తగ్గిస్తుంది. ఇది డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి సహజమైన రక్షణ కవచంలాంటిది.
మెంతుల నీరు కడుపు ఆమ్లాలను నియంత్రిస్తుంది. గ్యాస్, బ్లోటింగ్, అజీర్ణం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
మెంతులు చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL)ను తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL)ను పెంచుతాయి. దీని వలన గుండె సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
ప్రత్యేకంగా మహిళల్లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ను తగ్గిస్తుంది. PCOS, మెనస్ట్రుయల్ సమస్యలకు కూడా సహాయపడుతుంది.
మెంతుల నీరు లివర్ క్లీన్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. టాక్సిన్స్ బయటకు వెళ్లి చర్మం ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది.
మెంతులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మం కాంతిని పెంచుతాయి, జుట్టు ఊడిపోవడం తగ్గిస్తాయి. జుట్టు రూట్స్ బలంగా ఉంచుతుంది.
మెంతు నీరు కడుపులో ఆమ్ల స్థాయిని నియంత్రించి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు తగ్గిస్తుంది. భోజనం తర్వాత తాగితే మంచిది.
మెంతులో ఉన్న విటమిన్లు, ఐరన్, మాగ్నీషియం శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్లు దూరంగా ఉంచుతాయి.
రోజు ఉదయం తాగితే మెంతు నీరు శరీరానికి తేలికైన ఎనర్జీని ఇస్తుంది. అలసట, ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.