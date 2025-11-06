చాలా మందికి తెల్ల బియ్యం తెలుసు..కానీ దంపుడు బియ్యం అంటే తక్కువ మందికి తెలుసు. వీటిని పాలిష్ చేయని బియ్యం అని కూడా అంటారు. దంపుడు బియ్యం తింటే బరువు తగ్గుతారని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దంపుడు బియ్యాన్ని ఆవిరి పద్ధతిలో ఉడికించాలి. ఇలా ఉడికిస్తే బియ్యంలోని పోషకాలు గింజలోనే నిలుస్తాయి.
సాధారణ తెల్ల బియ్యంతో పోలిస్తే దంపుడు బియ్యానికి GI తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి రక్తంలో చక్కెర స్థాయులు కంట్రోల్లో ఉంటాయి.
ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆకలి తక్కువగా వేస్తుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉన్న భావన కలుగుతుంది. ఇలా ఉండటం బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్
బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి లేదా డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది మంచి ప్రత్యామ్నాయం. అధిక బరువు ఉన్నవారు దంపుడు బియ్యం తింటే ఈజీగా బరువు తగ్గుతారు.
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సులభంగా జరుగుతుంది. బాడీ టాక్సిన్స్ బయటికి వెళ్లడానికి సహాయపడుతుంది.
వండిన దంపుడు బియ్యంలో కాలరీలు తక్కువగా ఉండి, శక్తిని ఎక్కువగా ఇస్తుంది.
గ్లూకోజ్ స్థాయులు స్థిరంగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో ఫ్యాట్ నిల్వ తగ్గి బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా తింటే త్వరగా బరువు తగ్గుతారు.
చాలా మందికి తిన్న వెంటనే మళ్లీ ఆకలి అవుతుంది. ఏదొకటి తింటుంటారు. ఇలా తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారు. కానీ దంపుడు బియ్యంతో చేసిన అన్నం తింటే ఆకలి వేయదు.
ఫైబర్ రిచ్ కావడంతో ఇది మలబద్ధకం సమస్యలను తగ్గిస్తుంది, డిటాక్స్ ప్రాసెస్లో సహాయపడుతుంది. మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడేవారికి బెస్ట్ రైస్ ఇది.
క్రమంగా దంపుడు బియ్యాన్ని ఆహారంలో చేర్చడం వల్ల బరువు క్రమంగా తగ్గి, ఆరోగ్యకరమైన బాడీ మెయింటైన్ చేయవచ్చు.
