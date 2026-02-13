Weight Loss Tips: ఎంత వ్యాయామం చేసినా బరువు తగ్గడం లేదా? ఇవి జాగ్రత్త!

Harish Darla
Feb 13,2026
రోజుకు 7 నుంచి 8 గంటల నిద్ర వల్ల శరీరంలో ఆకలి పెరగడమే కాకుండా కొవ్వు తగ్గుతుంది.

అతిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల శరీరానికి మంచి జరగడం కంటే చెడు ఎదురయ్యే అవకాశం ఎక్కువ.

వ్యాయామం తర్వాత ఏది పడితే అది తినొచ్చనే ఆలోచనను తీసివేయండి. డైట్ తప్పనిసరి.

శరీరానికి తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి. ప్రోటీన్ లోపం ఉంటే బరువు తగ్గే అవకాశం లేదు.

ఎంత వ్యాయామం చేసినా కూల్‌డ్రింక్స్, ఫ్రూట్ జ్యూస్ లు అతిగా తాగడం వల్ల బరువు పెరుగుతారు.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

