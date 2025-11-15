కొన్ని పానీయాలు బరువు నియంత్రణతో అందమైన కురులు, మెరిసే చర్మాన్ని అందిస్తాయి.
బియ్యం కడిగిన నీరు లేదా గంజి తాగడం వల్ల అందమైన జుట్టుతో పాటు మెరిసే చర్మం లభిస్తుంది. బరువు కూడా తగ్గుతారు
నిమ్మరసంలో విటమిన్-సి కారణంగా వేడినీటితో కలిపి తీసుకుంటే పొట్టలో కొవ్వును కరిగి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది
సోంపు నానబెట్టిన నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగయ్యి, బరువు తగ్గుతారు. మహిళలకు రుతుక్రమం సక్రమంగా జరుగుతుంది
రోజూ అల్లం కషాయం తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, కొవ్వు తగ్గిపోతాయి. జలుబు, తలనొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది
రోజంతా పుదీనా నానబెట్టిన నీరు తాగితే శరీరం డిటాక్స్ అవుతుంది. బరువు తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.