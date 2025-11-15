Weight Loss: మెరిసే చర్మం..అందమైన కురులు..బరువు తగ్గడం కోసం రోజూ ఇవి తాగండి!

Harish Darla
Nov 15,2025
';


కొన్ని పానీయాలు బరువు నియంత్రణతో అందమైన కురులు, మెరిసే చర్మాన్ని అందిస్తాయి.

';


బియ్యం కడిగిన నీరు లేదా గంజి తాగడం వల్ల అందమైన జుట్టుతో పాటు మెరిసే చర్మం లభిస్తుంది. బరువు కూడా తగ్గుతారు

 ';


నిమ్మరసంలో విటమిన్-సి కారణంగా వేడినీటితో కలిపి తీసుకుంటే పొట్టలో కొవ్వును కరిగి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది

 ';


సోంపు నానబెట్టిన నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగయ్యి, బరువు తగ్గుతారు. మహిళలకు రుతుక్రమం సక్రమంగా జరుగుతుంది

 ';


రోజూ అల్లం కషాయం తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, కొవ్వు తగ్గిపోతాయి. జలుబు, తలనొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది

 ';

పుదీనా వాటర్

రోజంతా పుదీనా నానబెట్టిన నీరు తాగితే శరీరం డిటాక్స్ అవుతుంది. బరువు తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

Bay Leaf: ఈ ఆకు నీటితో నిత్య ఆరోగ్యం..

Spinach: వారానికి ఒకసారి పాలకూర తింటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

Fennel Seeds Water: ఉదయాన్నే సోంపు నీరు తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Utpanna Ekadashi 2025: ఉత్పన్న ఏకాదశి.. ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే లగ్జరీ లైఫ్‌తో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్..
Read Next Story