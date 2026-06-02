అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా..! పైసా ఖర్చు లేకుండా ఇలా ట్రై చేయండి.. నాజూకు శరీరం మీ సొంతం..

ముఖ్యంగా ఛాతి..భుజాలు, చేతులను బలపరచడంలో . 10-15 పుష్-అప్ల 2-3 సెట్ ల ప్రకారం చేయండి..
మోచేతిని భూమిపై ఆనించి చేసే ఈ వ్యాయామంతో మొత్తం శరీరం పై ప్రభావం చూపిస్తోంది. క్యాలరీలను తగ్గించడంతో సహాయ పడుతుంది. ఈజీగా బరువు తగ్గుతారు.
కోర్, కాళ్లు, చేతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేసే కార్డియో వ్యాయామం వల్ల మన శరీరంలో కొవ్వును కరిగిస్తుంది. రోజు 30 నుంచి 45 సెకన్లు పాటు 3 సెట్ల వ్యాయామం చేయడం ఉత్తమం.
కాలు పై కెత్తి.. గుండెలను హత్తుకునేలా చేసే ఈ వ్యాయామం మన శరీరంపై పెద్ద ప్రభావం చూపిస్తోంది. రోజు 30 నుంచి 60 సెకన్ట పాటు 3 సెట్లు చేయడం ఉత్తమం.
తొడలు, పిరుదులతో సహా శరీరం దిగువ భాగంలోని కండరాలను పటిష్ఠం చేయడంలో దోహదం చేస్తోంది. రోజు మూడు సెట్లు చెప్పున చేస్తే ఈజీగా బరువు తగ్గవచ్చు.
జంపింగ్ జాక్స్ మన శరీరంలో అన్ని అవయవాలపై మంచి ప్రభావం చూపిస్తోంది. అంతేకాదు మీ గుండె కండరాలను పటిష్ఠ పరుస్తుంది. అంతేకాదు క్యాలరీలను బర్న్ చేయడంలో ఎంతో సహాయం చేస్తోంది. ఒక్కొక్కటి 30-60 సెకన్ల 3 సెట్లతో ప్రారంభించండి.
శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్ చూస్తూ ఫ్లెక్సిబిలిటీని మెరుగుపరుస్తూ చేసే ఈ వ్యాయామం శరీరంలో కొవ్వును కరిగిస్తుంది. మోకాలిని బెండ్ చేస్తూ చేసే ఈ వ్యాయామం వల్ల ఊపిరి తిత్తులు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోంది. ఈ వ్యాయామాన్ని 3 సెట్ల ప్రకారం పూర్తి చేయండ
ఈ సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో పాటు వ్యాయామా నిపుణులు చెప్పిన అభిప్రాయాలను వెల్లడించాము. ఏదైనా కసరత్తులు చేసేటపుడు వ్యాయామ నిపుణులు, మీ ఏజ్ కు తగ్గట్టు డాక్టర్ల సలహాలు తీసుకోండి. పై ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ZEE Media ధృవీకరించడం లేదు.